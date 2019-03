Poche certezze...ma la vita alta nei jeans (almeno per ora) non si tocca!

D'accordo, è vero: stanno tornando prepotentemente in voga anche le versioni a vita bassa (un vero cult degli anni 2000).

Ma noi, ormai affezionatissime ai jeans a vita alta, non abbiamo dubbi e rimaniamo comunque fedeli a loro!

Del resto gli high waist denim hanno talmente tanti pregi da essere diventati praticamente indispensabili nel guardaroba di tutti i giorni.

Come ad esempio quello di allungare la silhouette facendoci risultare più alte e slanciate. Inoltre mettono in risalto la vita, sfinano i fianchi e appiattiscono la pancia. Meglio di così!

A chi stanno bene? Praticamente a tutte! Chi è già snella può puntare sugli skinny per un effetto wow, mentre chi ha un fisico più morbido e fianchi importanti potrà mascherarli alla perfezione con le varianti più ampie e flare. Insomma, esiste il modello giusto per ogni fisicità, provare per credere.

Per non parlare poi dell'apporto glamour che regalano al look, specialmente quando li indossiamo con i tacchi.

I modelli must della primavera estate 2019 a nostro avviso sono questi: scegliete il vostro e indossatelo senza moderazione.





Jeans a vita alta ZARA

Credits: zara.com





Jeans flared GANNI

Credits: mytheresa.com





Skinny in denim sostenibile PRIMARK

Credits: primark.com





Con coulisse in vita MIU MIU

Credits: net-a-porter.com





Con strappi SAINT LAURENT

Credits: mytheresa.com





Flare con banda laterale GUCCI

Credits: gucci.com





Jeans rosa cropped GUESS

Credits: guess.eu





In denim black JACQUEMUS

Credits: net-a-porter.com





Con cuciture a vista FENDI

Credits: net-a-porter.com







Boyfriend DONDUP

Credits: dondup.com





Con zip dorata e maschi tasche ALICE MCCALL

Credits: net-a-porter.com





Skinny con lacci PATRIZIA PEPE

Credits: patriziapepe.com





Slim fit BENETTON

Credits: it.benetton.com





Arricciati in vita KOCCA

Credits: kocca.it