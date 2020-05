Da capo nascosto a protagonista di look sempre nuovi. Ecco 8 modi per portare l'underwear 'a vista' in modo semplice e divertente



Anche quest'anno le passerelle ci provano: lingerie a vista protagonista, reggiseni portati con disinvoltura come top da Givenchy e Loewe, corpetti e guêpière indossate sopra jeans e pantaloni come decorazione e ancora slip dress in seta e profili in pizzo da Gucci e Blumarine.





Foto: a sinistra abito sottoveste GUCCI, a destra minidress BLUMARINE





Ma come tradurre in un everyday look una tendenza tanto bella da vedere quanto difficile da replicare? Ecco qui qualche consiglio semplice per voi e qualche look da streetstyle e shop online a cui ispirarsi!



1. Il reggiseno con il blazer





Foto: Daria Amore fotografata da Valentin Hennequin per Grazia Factory





Uno dei look più sensuali è senza dubbio il completo dal taglio maschile con intimo a vista. In questo caso la giacca austera ed elegante e il pantalone a vita alta di Bottega Veneta sono il contrappeso perfetto per il reggiseno dalle linee semplici di Eres. Con la giacca abbottonata l'effetto vedo-non-vedo sarà equilibrato e più semplice da indossare.





2. Il reggiseno con la camicia





Foto: Jenny Walton via Getty Images





Alternativa alla giacca è la camicia sbottonata. Jenny Walton sceglie sia camicia che intimo nero, una buona soluzione per giocare sull'effetto sovrapposizione. Nel suo caso poi la camicia è molto aperta, ma se non vi sentite a vostro agio potete abbottonarla un po' di più.





3. Il reggiseno con il top see-through





Foto: streetstyle da Getty Images





Altra soluzione per indossare il vostro intimo preferito a vista: giocare con il layering di top trasparenti o, come abbiamo visto qualche giorno fa, a rete. Se il top trasparente poi è nero, sarà ancora più facile da indossare.

4. Top con gonna a vita alta





Foto: in alto GIVENCHY primavera-estate 2020, sotto Paola Turani via Getty Images





Se il reggiseno di pizzo non fa proprio per voi potete optare per un'opzione più basic e sostenuta come dei top a balconcino. Bellissima l'opzione in satin di Givenchy indossato da Kaia Gerber, e un ottimo compromesso quello di Paola Turani, nero, coprente e un po' più lungo del tipico bra. In entrambi i casi la scelta della gonna a vita alta è vincente, lascia scoperto solo il midriff e equilibra i look. Ovviamente anche i pantaloni a vita alta sono una soluzione perfetta.





5. Reggiseno a vista con abito





Foto: total look ZARA





Zara arriva in soccorso delle amanti dello stile bohémien con una collezione estiva tutta fatta di abiti a fiori e stampati, sciarpine sottili e colori tenui ton sur ton. Anche in questo caso il gioco di layering aggiuntivo è abbinare l'intimo all'abito scollato così da lasciar intravedere il pizzo ad ogni movimento. You're welcome!





6. Reggiseno o canottiera a vista con cardigan





Foto: total look ASOS





Un evergreen dei nostri guardaroba e un pezzo forte di stagione, il cardigan si reinventa grazie anche all'intimo a vista. Che sia con un bra particolare o una canottiera profilata in pizzo, potrete giocare con l'abbottonatura e le spalle, lasciando intravedere quello che preferite.





7. Canottiera see-through con giacca





Foto: total look ZARA





Sempre da Zara troviamo un'idea molto chic per un look che da giorno si può trasformare a sera: un top lavorato che ricorda la lingerie da indossare con un completo in tessuto e colore naturale. La giacca si chiude di giorno per sbottonarsi la sera e voilà. Il gioco è fatto.





8. Slip dress satin con t-shirt





Foto: abito SUPERDRY, borsa TOPSHOP, anfibi DR.MARTENS via ZALANDO





Il look anni 90 per eccellenza torna con qualche accessorio in più. Se sulle passerelle Gucci e Blumarine lo preferiscono da sera, una sottoveste in raso senza niente né sopra né sotto, e addirittura (Gucci) con guanti à la Old Hollywood, voi potete indossarla con una semplice t-shirt sotto, abbinare una borsina marsupio e combat boots. Per un'alternativa più elegante potete invece optare per un maglioncino indossato sopra la sottoveste (con profili di pizzo in vista) e sabot. Dalla camera da letto allo streetstyle.