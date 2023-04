Le "chicche" fashion di H&M da acquistare nel mese di Aprile? Dal completo pastello alla jumpsuit elegante, ecco 10 capi da non lasciarsi scappare.

Aprile, dolce dorm...ehm, far shopping! Ok, forse il proverbio non recita proprio così ma le "primizie fashion" appena uscite sul sito di H&M ci hanno mandato un attimo in confusione, pardon.

Il motivo è presto detto: sono bellissime! Ma per non precipitare nel tunnel degli acquisti compulsivi occorre procedere con calma e fare una cernita dei pezzi che meritano davvero di finire dritti dritti nel nostro guardaroba e sui nostri look primaverili più belli.

Per facilitarvi nell'arduo compito abbiamo fatto noi una "scrematura" selezionando solo 10 must have che potrete aggiungere nel carrello praticamente a occhi chiusi. Di che cosa si tratta? Dal tailleur rosa alla maglia a righe, dalla jumpsuit elegante al midi dress a fiori, passando per il top a pois, i pantaloni in lino e il trench senza maniche (un trend di cui vi abbiamo parlato qui).

Insomma ce n'è davvero per tutti i gusti: scegliete i vostri pezzi preferiti e non fateveli scappare!



Il completo rosa confetto di H&M, la scelta ideale anche per cerimonie eleganti

La maglia a righe di H&M, un passe-partout con gonne e pantaloni

La jumpsuit di H&M, sobria e chic

Il trench-abito senza maniche di H&M

Il romanticissimo midi dress a fiori di H&M

L'immancabile camicia in lino

La minigonna in tweed di H&M, so girlish!

Il top a pois di H&M dal piglio rétro

La pencil skirt di H&M, versatile e femminile

I pantaloni in misto lino di H&M con le pinces

Credits: hm.com