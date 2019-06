In ufficio, nel tempo libero, al mare, in città...queste 11 gonne saranno l'alleato perfetto per look estivi da urlo!

Voglia di look estivi freschi e chic? Credete a noi: con la gonna, anzi, con le gonne giuste, sarà un gioco da ragazze.



Ma quali sono i modelli vincenti dell'estate 2019? Ne abbiamo selezionati 11 che ci hanno fatto perdere la testa, e che si adattano alla perfezione alle diverse occasioni (e anche ai diversi momenti della giornata).

Dalla minigonna in jeans, un vero e proprio must del guardaroba, alla variante in pelle snake print che dopo un inverno super glamour non ci abbandona neppure adesso. Dalle pencil skirt per l'ufficio alle gonne a ruota adatte anche per le cerimonie eleganti.

Tra le varianti da scegliere per andare sul sicuro, ci sono poi le gonna in satin e quelle in lurex, perfette nelle serate più glamour, e ancora, le midi skirt con drappeggi e ruches per un tocco super romantico.

Minigonna in denim ALESSANDRO ENRIQUEZ

Credits: alessandroenriquez.com









Gonna con drappeggio TWINSET MILANO

Credits: twinset.com





Gonna con bottoni NEW LOOK SU ZALANDO

Credits: zalando.it





Minigonna animalier MOTIVI

Credits: motivi.com





Gonna in pelle snake print BOTTEGA VENETA

Credits: mytheresa.com





Gonna midi plissé DOROTHY PERKINS SU ZALANDO

Credits: zalando.it





Pencil skirt COMPAGNIA ITALIANA

Credits: compagniaitaliana.it





Gonna lunga a fantasia FABIENNE CHAPOT

Credits: fabiennechapot.com





Gonna in lurex FALCONERI

Credits: it.falconeri.com





Gonna a ruota IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com





Gonna in satin ZARA

Credits: zara.com