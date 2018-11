Perché tirarle fuori dall’armadio solo nelle occasioni speciali? Ecco una selezione di gonne di tulle da sfoggiare 7 giorni su 7!



Romantica, impalpabile, femminile, super chic: la gonna di tulle si conferma uno dei più grandi tormentoni di questo autunno-inverno e dopo aver conquistato le passerelle (e le strade delle capitali della moda) si prepara ora a invadere anche il nostro guardaroba.

In principio è stata Carrie Bradshaw a farcene innamorare, poi sono arrivate celeb e influencer che hanno cominciato a sfoggiarla a tutte le ore del giorno e della notte, e ora che è esplosa ufficialmente la mania anche noi potremo indossarla con nonchalance dall’alba al tramonto.

Qualcuno la considera un capo un po’ troppo impegnativo, ma visto che gli ultimi trend la vogliono indossata persino con sneakers e pezzi super casual, non sarà certo difficile inserirla nei look quotidiani.

Che sia in versione corta, midi o lunga; a tinta unita o con decori, ricami e applicazioni preziose che innalzano ancora di più il tasso di glamour, almeno una gonna di tulle dovreste assolutamente averla nell’armadio e se temete di non riuscire a trovare un modello che vi calzi a pennello, non preoccupatevi, vi aiutiamo noi a scegliere.

Ecco una selezione dei modelli più chic che ci sono in circolazione!













LACE&BEAD Gonna midi in tulle con decorazioni in vita

Credits: zalando.it





BLUMARINE Maxi gonna floreale in tulle

Credits: farfetch.com





RED VALENTINO Minigonna nera in tulle

Credits: farfetch.com









DOROTHEE SCUMACHER Gonna lunga in tulle color menta

Credits: farfetch.com





CRISTINAEFFE Gonna midi in tulle con api ricamate

Credits: yoox.com





SISLEY Gonna a ruota in tulle

Credits: it.sisley.com





ZIMMERMANN Gonna lunga in tulle con stampa a pois

Credits: matchesfashio.com





MAX&CO. Gonna rosa a ruota in tulle

Credits: it.maxandco.com





CHRISTOPHER KANE Gonna midi in tulle dai riflessi lamé

Credits: mytheresa.com





NEEDLE&THREAD Gonna midi in tulle con applicazioni floreali

Credits: zalando.it