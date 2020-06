Quali sono le gonne più cool dell’estate 2020? Tra modelli mini, midi e maxi c’è da perdere la testa! Ecco le versioni più belle da tenere d’occhio.

Quando si tratta di rinfrescare il guardaroba estivo una cosa è sicura: le gonne non mancano mai nella lista dei capi irrinunciabili da acquistare in vista della stagione calda.

Sacrificate per mesi interi, nascoste troppo a lungo sotto a giacche e cappotti avvolgenti, le gonne sono infatti pronte a tornare al centro dell’attenzione e a diventare le regine incontrastate dei nostri look.

Per l’ufficio con sandali con tacco midi o ballerine, per la spiaggia con espadrillas o sandali flat, per le serate speciali con décolleté o sandali con il tacco: nelle nuove collezioni sono già approdati tanti nuovi modelli da sfoderare in mille e un’occasione e le nuove proposte per l’estate 2020 sapranno certamente soddisfare tutte le esigenze di stile.

Le amanti delle minigonne potranno contare su grandi evergreen con quelle in denim, ma anche su versioni più ricercate, a stampa vichy, con balze e volant o dai colori iper femminili.

Chi non sa proprio dire di no alla versatilità delle gonne midi, quest’estate potrà investire sui modelli plissettati, in tulle, dai riflessi laminati o in lino, sempre perfetti per sopravvivere all’afa estiva.

E ovviamente non potevano mancare all’appello neanche le gonne lunghe. Tra i modelli must quelli dai motivi animalier, quelli dalle più romantiche fantasie floreali, quelli in satin o dai dettagli in pizzo.

Ma ecco per voi una carrellata di proposte da puntare e da accogliere subito nella cabina armadio!

FABIANA FILIPPI Gonna midi bianca plissettata con dettaglio in tulle

Credits: courtesy of press office

MANGO Minigonna di jeans scampanata con chiusura a laccio

Credits: shop.mango.com

H&M Maxi gonna a vita alta a stampa floreale

Credits: 2.hm.com

PRADA Pencil skirt in pelle metallizzata

Credits: farfetch.com

MIU MIU Minigonna a vita alta a stampa vichy

Credits: farfetch.com

TWINSET Gonna lunga bianca in sangallo e macramé

Credits: twinset.com

TORY BURCH Gonna a righe con cintura in vita

Credits: toryburch.it

OYSHO Gonna longuette satinata con elastico in vita

Credits: oysho.com

& OTHER STORIES Minigonna arricciata con balza sul fondo

Credits: stories.com

P.A.R.O.S.H. Gonna lunga a pieghe a stampa leopardata

Credits: farfetch.com

MAX&CO. Gonna midi di lino con cintura in vita

Credits: it.maxandco.com

PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI Minigonna svasata a vita alta

Credits: farfetch.com

NEEDLE&THREAD Gonna midi a campana in tulle

Credits: zalando.it

VALENTINO Gonna lunga stampata in twill

Credits: valentino.com

GOLDEN GOOSE Minigonna con i bottoni effetto pitone

Credits: farfetch.com