Le gonne in denim spopoleranno anche questa primavera in tante varianti. Pronte a scoprirlie tutte!



No jeans no party: la denim mania ha ormai contagiato tutti, superando ogni limite di età, gusto, stile e temperatura.

Ma ogni stagione ha il suo jeans e i suoi abbinamenti: se per l’inverno abbiamo visto spopolare mom jeans slavati anni 80 e giacche in denim imbottite, la primavera estate serba variazioni sul tema denim leggere e femminili come l'intramontabile... (rullo di tamburi)... gonna di jeans.

La gonna di jeans è un classico, la certezza, quell ”avanguardia pura“ che, come le righe mariniere e la stampa floreale, fa subito primavera estate.

Le denim skirt del 2019 hanno una marcia in più: sono colorate, svasate, asimmetriche, plissé, tye-die (la novità must) mini, midi e maxi.

Inutile dire quanto questo capo sia versatile, super con sneaker fashion da cool kid o con tacchi vertiginosi da perfetta pin-up.

Se anche voi non vedete l’ora di averne una nuova appesa nel nostro armadio, scorrete il nostro articolo, dove troverete una selezione ampia e soprattutto variegata di gonne jeans del momento!





(Credits: Lanacaprina)

Lunghezza midi e taglio asimmetrico per questo modello di Lanacaprina in lavaggio light blue. #Mididenimskirt

(Credits: Benetton)

La mini leggermente sfrangiata di Benetton è in jeans beige. #Beigedenimskirt

(Credits: Dondup)

Lunga e ricamata, la maxi gonna in jeans di Dondup è molto anni 90 e ci piace proprio per questo! #Maxidenimskirt

(Credits: Elisabetta Franchi)

La proposta di Elisabetta Franchi è molto più di una semplice denim skirt: vita alta, bottoni gold frontali, plissé e cintura logo in vita, rendono questa gonna di jeans elegante, ricercata super fashion. #Plissédenimskirt

(Credits: Net-a-Porter)

Jacquemus sa come giocare con tagli, proporzioni e sovrapposizioni e anche questa essenziale mini gonna in jeans bianco lo dimostra. #Whitedenimskirt

(Credits: Kocca)

Ampi spacchi per la gonna jeans di Kokka, femminile e molto grunge! #Grungedenimskirt

(Credits: Farfetch)

La mini in jeans nero di Levi's è strappata, perfetta per un look street style! #Blackdenimskirt

(Credits: MSGM)

MSGM si distingue sempre con tocchi di colore e stampe forti come questa sulla gonna di jeans, assolutamente unica! #Printdenimskirt

(Credits: Penny Black)

Questa mini gonna a sacchetto con cintura in vita, fa parte della collezione "Dynamic Denim" di Penny Black. #Dynamicdenim

(Credits: Zalando)

Righe verticali e effetto gessato per la gonna in jeans di Q/S con bottoni frontali. La trovate su Zalando. #Stripeddenimskirt

(Credits: Sisley)

Sisley propone una denim skirt essenziale e dalla lunghezza molto intelligente: una giusta via di mezzo tra mini e midi. #Classicdenimskirt

(Credits: Twinset)

Effetto tye-die per la minigonna jeans di Twinset. #Tyediedenimskirt

(Credits: Zara)

Il lavaggio grigio chiaro di questa gonna midi di Zara la rende versatile per ogni stagione. #Greydenimskirt