Dagli anni Sessanta a oggi la minigonna è stato sempre un capo evergreen!

Iconica, innovativa, rivoluzionaria, la “minigonna” è più che mai attuale; un capo “seasonless”, eterno e intramontabile.



Le mode passano ma la "mini" resta in vetta alle tendenze (e forse non è mai scesa) e imperversa sempre più sulle catwalk delle più importanti città della moda.

Ideata dall'inglese Mary Quant (anche se il designer francese André Courrèges ne ha rivendicato la "paternità" con la mini-jupe degli anni 60) deve la sua diffusione alla celebre modella Twiggy che la rese iconica sulle cover delleriviste d’epoca più famose.

Sinonimo di libertà e di emancipazione femminile, ha rappresentato un punto di rottura definitivo tra le vecchie e le nuove generazioni.

Ma quali sono i modelli di punta per la Primavera 2019? In bouclé, jeans, in pelle, decorata con paillettes, realizzata in tessuto vichy e in morbido suede, ce n'è per tutti i gusti e gli stili, difficile non trovare la proprio "mini" del cuore.

Scoprite con noi tutte le gonne corte (ma chic) per cui perdere la testa questa stagione!





LANACAPRINA Minigonna rosa con elegante fiocco in vita.

Credits: lanacaprina.it

ALEXACHUNG Mini asimmetrica color rosso fuoco con volant.

Credits. mytheresa.com

COMPAGNIA ITALIANA Minigonna in tessuto bouclé con frange.

Credits: compagniaitaliana.it

COMPAGNIA ITALIANA Minigonna collezione Kate by Laltramoda.

Credits: compagniaitaliana.it

LIU JO Mini in bouclé con inserti in pelle bordeaux.

Credits: liujo.com

MIU MIU Mini con cintura in vita e stampa camouflage.

Credits: mytheresa.com

MOTIVI Mini in ecopelle con bottoni centrali a vista.

Credits: motivi.com

PRADA Mini in suede con cinturone in vita ton sur ton.

Credits: net-à-porter.com

PRIMARK Minigonna in denim con cuciture in vista.

Credits: primark.com

STORIES Minigonna bianca con bottoni laterali.

Credits: stories.com

ZARA Mini in tessuto stampato geometrico multicolor.

Credits: zara.com