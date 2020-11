Le gonne corte sono il capo chiave del guardaroba di quest’inverno. Ecco le più belle, da indossare subito.

Le gonne corte sono le compagne numero uno dello stile inverno 2020. Amate, desiderate, comprate, indossate e googolate, le mini skirt non sono solamente un indumento ma diventano un messaggio: quello della voglia di uscire, di affrontare con tutto il nostro splendore anche questi tempi in cui quarantena fa rima con pigiama o tuta.

Lockdown a parte, la mini gonna può comunque darci grandi soddisfazione, anche in inverno, basta indossare un bel paio di collant (magari lavorati o un po' speciali) e il gioco è fatto!



Total black, di jeans, in pelle o in velluto che sia, fate della mini una tela su cui scatenarvi tra tendenze fashion e messaggi da gridare al mondo!

Se volete insaporire i look con un tocco rock, la vostra best friend si chiama mini in pelle/ecopelle. Un dettaglio che arricchisce di grinta la personalità di chiunque la indossi.



Altrimenti c’è il denim, un sempreverde della moda, anche se è semmai un sempreblu (jeans).

Tra le tendenze di stagione, su moltissimi mini la risposta è una: borchie! Da quelle che tempestano in maniera rock la tela denim a quelle deliziose che seguono la tendenza di stagione decorando profili, cinture e formando piccoli ricami.

Per le più bon ton , invece, il motivo tartan scozzese, la fantasia pied de poule e quella floreale sono il magico trio con cui non si sbaglia mai.

Come tavolozza cromatica, attingete a piene mai dalle nuance eleganti dell’inverno come il nero, il bianco ghiaccio, il blu navy e il bordeaux: semplice ma dal risultato impeccabile.



Nostalgia di primavera e voglia di rondine in cielo? Allora una gonna corta color rosa confetto, azzurro carta da zucchero o verde menta vi permetteranno di sopportare meglio l’astinenza da gioia marzolina.

Per aiutarvi a trovare la gonna corta perfetta per voi, abbiamo selezionato 15 gonne corte a prova di pupilla a cuoricino. Ecco le vostre/nostre migliori amiche della stagione fredda.





GANNI Gonna corta in jeans con borchie applicate.

Credits: Mytheresa

GUCCI Gonna corta in tweed.

Credits: Mytheresa

H&M Gonna corta in finta pelle.

Credits: H&M



KOCCA Gonna corta con bottoni e borchie decorative.

Credits: Kocca

LE STREGHE Gonna a pieghe nera.

Credits: Le Streghe



MARELLA Gonna corta in tweed con fondo bianco.

Credits: Marella

MIU MIU Gonna corta in cady color rosa pastello con paillette.

Credits: Mytheresa

MOTIVI Gonna corta in fantasia floreale.

Credits: Motivi

PRADA Gonna corta a pieghe nera con fibbie.

Credits: Net-a-Porter

REDVALENTINO Gonna corta in tricotine.

Credits: Mytheresa

SFIZIO Gonna corta svasata con fantasia floreale.

Credits: Sfizio

& OTHER STORIES Gonna corta di lana a quadretti

Credits: & Other Stories



VIVIENNE WESTWOOD Gonna corta in fantasia scozzese.

Credits: Farfetch

YVES SAINT LAURENT Gonna corta in velluto con bottoni ricoperti di velluto.

Credits: Yves Saint Laurent



ZARA Minigonna in denim dal lavagglio chiaro con orlo vivo.

Credits: Zara