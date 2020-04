Sempre chic e sofisticato: il plissè torna a farci sognare, nonostante tutto...

Tenetevi pronte perché a dare un boost brioso al guardaroba sarà proprio il plissé: così sfizioso, fresco ed elegante, donerà un nuovo twist al vostro look.

La plissé-mania è una vera e propria brezza di stile e femminilità e quest’anno le pieghe sono state proposte a 360° su tutti i pezzi chiave di stagione declinati, per la maggiore su abiti, mini abiti, pantaloni palazzo e gonne midi in un mix and match di trame geometriche, righe e scenografici volant.

Insomma, anche se non è proprio il momento giusto per indossarlo (dà il suo meglio nelle occasioni speciali e nel dress code da cerimonia, al momento in forzato "stand by"), nessuno ci vieta di sognarlo! Ecco la nostra selezione di abiti e gonne a pieghe e plissé. A voi la scelta a noi la piega!



TWINSET MILANO Mini abito colorato in tessuto plissé con cintura in vita.

Credits: twinset.com

TORY BURCH Abito midi in bianco e nero con motivi geometrici.

Credits: toryburch.it

THOM BROWNE Gonna midi in cotone plissé.

Credits: thombrowne.com

SFIZIO Gonna maxi multicolor in tessuto plissé.

Credits: sfiziocollection.com

REDVALENTINO Abito stile impero impreziosito da mini rouches.

Credits: redvalentino.com

PATRIZIA PEPE Maxi abito plissé con scollo a V.

Credits: patriziapepe.com

NENETTE Abito lungo in tessuto plissé a righe.

Credits: nenette.it

MOTIVI Pantalone palazzo rosa in tessuto plissé.

Credits: motivi.com

MARELLA Abito elegante in tessuto satin.

Credits: it.marella.com

MANTERO Maxi abito plissé e pattern animalier.

Credits: mantero.com

LUISA SPAGNOLI Gonna plissé con motivi geometrici.

Credits: luisaspagnoli.it

KOCCA Mini abito plissé color sabbia.

Credits: kocca.it

FIORELLA RUBINO Maxi gonna a stampa animalier.

Credits: fiorellarubino.com

FALCONERI Abito midi a righe plissé multicolor.

Credits: it.falconeri.com

ESSENTIEL ANTWERP Gonna fuxia con maxi volant plissé.

Credits: essentiel-antwerp.com

& OTHER STORIES Gonna plissé dal taglio trasversale.

Credits: stories.com