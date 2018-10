A quadretti o a fiori, in tessuto o in pelle: ecco le versioni must della stagione fredda



Sofisticate e iper-femminili le pencil skirt, o più comunemente gonne a matita, sono un classico dal fascino sì intramontabile, ma sempre pronto a rinnovarsi, stagione dopo stagione.

Perfette in mille occasioni diverse, regalano un tocco raffinato a tutti gli outfit: in ufficio, magari con blazer e camicia, e di sera, abbinate a blusa in seta e tacchi vertiginosi.

Ma si possono facilmente sdrammatizzare con un pull colorato e un paio di sneakers per portarle con disinvoltura anche nel tempo libero.

Le versioni "top" per l'autunno? Oltre ai modelli a tinta unita che si abbinano praticamente su tutto, potete davvero sbizzarrirvi tra fantasie jacquard, stampe floreali e pattern geometrici coloratissimi.

Lasciatevi tentare dalle nostre proposte per uno shopping ad hoc!





Pencil skirt con fiori stilizzati ERDEM

Credits: net-a-porter.com





In pelle nera con alamari DION LEE

Credits: net-a-porter.com





Pied de poule con spacco laterale KOCCA

Credits: kocca.it





Con bottoni-perle LELA ROSE

Credits: net-a-porter.com





A vita alta con bottoni ton sur ton SARA BATTAGLIA

Credits: net-a-porter.com





In tartan con strass applicati N°21

Credits: net-a-porter.com





In pizzo ricamato MICHAEL LO SORDO

Credits: net-a-porter.com





Gonna in maglina jacquard PRADA

Credits: net-a-porter.com





Nera essenziale ALEXANDER MCQUEEN

Credits: net-a-porter.com





Con stampe esotiche FRACOMINA

Credits: fracomina.it





Dalla fantasia gessata TOM FORD

Credits: net-a-porter.com





A fiori con cintura in vita MARELLA

Credits: it.marella.com