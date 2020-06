Il guardaroba estivo ha bisogno di una svolta? È arrivato il momento di sfoggiare una gonna a portafoglio: leggera, fresca, easy chic!

La gonna a portafoglio è un must che incontriamo spesso in ogni stagione ma in estate si caratterizza per i tessuti fluidi ed eleganti che scivolano e fasciano la silhouette.

Una wrap skirt è un capo essenziale per realizzare un look versatile, romantico ma allo stesso tempo di tendenza. Ma cosa rende questo modello cult così speciale?

Sicuramente la comodità basta infatti avvolgerla su stessa, stringere la vita e legare la cinta sul fianco. Et voilà, è fatta! Sarete pronte per andare in ufficio, per il tempo libero o per una serata elegante.

Senza contare che, grazie al taglio e ai tessuti, esalta la silhoutte senza "strizzare" e costringere, valorizzandoci tutte.



*** Come scegliere la gonna in base alla body shape ***



Siete in cerca di inspo originali? Tagli asimmetrici, stampe caleidoscopiche e geometrie danzanti invadono le collezioni donando a questo modello di gonna un twist sicuramente più contemporaneo e cosmopolita. Non vi resta che sbizzarrirvi nei look e dare spazio alla vostra creatività.

Nella selezione troverete tanti modelli di wrap skirt pronti ad avvolgervi di glamour!

I BLUES Gonna a portafoglio con motivo frullage.

Credits: it.iblues.it

TOMMY HILFIGER Gonna a portafoglio in pura seta.

Credits: it.tommy.com

SPORTMAX Gonna midi con gioco di righe a contrasto.

Credits: it.sportmax.com

RALPH LAUREN Gonna a portafoglio con stampa vichy.

Credits: ralphlauren.it

ESSENTIEL ANTWERP Gonna a portafoglio dal taglio asimmetrico.

Credits: essentiel-antwerp.com

ZARA Gonna wrap in tessuto fluido turchese.

Credits: zara.com

WEILI ZHENG Gonna utility a portafoglio.

Credits: weilizheng.com

PINKO Gonna a portafoglio con frange.

Credits: pinko.com

PIERRE-LOUIS MASCIA Gonna wrap midi in tessuto plissé.

Credits: pierrelouismascia.com

PATRIZIA PEPE Gonna a portafoglio con fibbia laterale.

Credits: patriziapepe.com

MINT & BERRY SU ZALANDO Gonna celeste con motivi floreali.

Credits: zalando.it

MAX MARA Gonna midi blu in popeline di cotone.

Credits: it.maxmara.com

FALCONERI Gonna a portafoglio in color juta.

Credits: it.falconeri.com

A. MANTO' Gonna wrap bianco naturale.

Credits: a-manto.it

MANGO Mini a portafoglio con stampa floreale.

Credits: shop.mango.com

H&M Gonna mini con stampa esotica e volants.

Credits: 2.hm.com

OTHER STORIES Mini wrap nera con volants.

Credits: stories.com