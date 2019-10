Da quelle in versione ladylike a quelle animalier: le gonne plissé saranno le grandi protagoniste della moda invernale. Ecco una selezione di modelli che vi faranno battere il cuore.



Da quando sono tornate alla riscossa non le abbiamo più lasciate e se all’inizio le indossavamo prevalentemente durante la bella stagione, oramai abbiamo imparato a portarle anche durante i mesi freddi: le gonne plissé non ci abbandonano mai e si confermano un grande passepartout del guardaroba, da sfoggiare 365 giorni l’anno.

Capaci di dare all’istante una bella dose di femminilità anche ai look più basic, le gonne a pieghe anche quest’autunno-inverno domineranno le nuove collezioni di grandi griffe e catene del fast fashion e non deve dunque stupire che sugli scaffali dei negozi abbiano già fatto la loro comparsa modelli di tutte le fogge.





Eleganti e super chic, le gonne plissé hanno il grande pregio di adattarsi praticamente a ogni silhouette e di non richiedere chissà quali sforzi in fase di styling e, dettaglio non da poco, sono così versatili da porter essere indossate facilmente anche con i look più casual.

Si possono portare di giorno, con stivali e stivaletti senza tacco; nel tempo libero con sneakers e ballerine; di sera con décolleté preziose o sandali con il tacco, abbinandole e mixandole a pullover, camicette, felpe, bluse o semplici t-shirt, a seconda dell’occasione (o del mood del momento).

Noi abbiamo già scovato alcuni dei modelli più cool dell’autunno-inverno 2019-2020, pronte a scoprirli con noi?





CALVIN KLEIN Gonna midi plissettata con chiusura con bottone

Credits: farfetch.com









TWINSET Gonna nera plissé in similpelle

Credits: twinset.com









MICHAEL MICHAEL KORS Gonna midi plissettata a stampa floreale

Credits: netaporter.com













AGNONA Gonna midi bianca in lana

Credits: farfetch.com









MARNI Gonna midi a pieghe a stampa plaid

Credits: modaoperandi.com









MAX&CO. Gonna mini in lurex plissettata

Credits: it.maxandco.com









VICTORIA BECKHAM Gonna midi a pieghe a stampa a fiori

Credits: netaporter.com









MSGM Minigonna a pieghe in pelle nera

Credits: farfetch.com









PRADA Gonna midi plissettata a stampa animalier

Credits: farfetch.com





MISSONI Gonna lunga plissettata con elastico in vita

Credits: modaoperandi.com









MANGO Gonna midi plissettata a stampa plaid

Credits: shop.mango.com





GUCCI Gonna midi a pieghe in twill di seta

Credits: netaporter.com









PIAZZA SEMPIONE Gonna midi plissé a stampa pied de poule

Credits: farfetch.com













SIMONE ROCHA Gonna midi a pieghe a fiori

Credits: netaporter.com









COMME DES GARÇONS Gonna midi a pieghe in velluto

Credits: netaporter.com









MANILA GRACE Gonna midi plissé a stampa multicolor

Credits: manilagrace.com