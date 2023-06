Ideale nelle occasioni eleganti, perfetta anche nel tempo libero: ecco 4 idee su come indossare la gonna in satin in modo stiloso.

Che le gonne in satin siano le regine indiscusse dell’estate 2023 non è certamente una sorpresa.

Già quando le avevamo avvistate sugli scaffali dei negozi, all’inizio della primavera, avevamo intuito che erano tornate per restare e ora che sono onnipresenti in tutte le collezioni estive ne abbiamo avuto la conferma.

Ma prima di darsi da fare con lo shopping (qui trovate alcuni modelli bellissimi da acquistare quest’estate) c’è un altro piccolo punto da risolvere: capire come abbinarle al meglio.

Scelta sempre azzeccata di sera e in qualunque altra occasione elegante, le gonne in satin sono in realtà delle ottime compagne d’avventura anche durante il giorno. E basta sdrammatizzarle con i capi e gli accessori giusti per indossarle dall’alba al tramonto senza mai stancarsene.

Noi le adoriamo in versione super estiva con top con le spalle scoperte, espadrillas con la zeppa e occhiali coloratissimi o anche solo con canotta, accessori di paglia e ciabattine rasoterra.

Ma ci piace sfoggiarle anche nelle occasioni speciali e, vedrete, una volta provate con camicie e mules o con sandali preziosi e borse raffinate anche voi non riuscirete più a farne a meno.

Come indossare le gonne in satin quest’estate? Questi 4 look vi aiuteranno a trovare la giusta ispirazione.

Come indossare la gonna satin: con blusa crop e espadrillas

Gonna in satin color crema H&M + Crop top a fiori con le spalle scoperte AGUA BY AGUA BENDITA + Occhiali da sole ovali con montatura in acetato LE SPECS + Espadrillas lace-up con la zeppa MANEBÌ

Credits: 2.hm.com/ farfetch.com/ net-a-porter.com/ zalando.it

Come indossare la gonna satin: con camicia annodata in vita e mules

Gonna in satin nera ZARA + Camicia cropped con nodo AMI PARIS + Borsa a secchiello in pelle e rafia STUDIO SARTA + Mules con tacco mini MASSIMO DUTTI

Credits: zara.com/ farfetch.com/ studiosarta.com/ zalando.it

Come indossare la gonna satin: con t-shirt bianca e sandali alti

Gonna midi in satin LAUREN RALPH LAUREN + T-shirt bianca con ricamo colorato MAISON LABICHE + Sandali in pelle metallizzata ISABEL MARANT + Borsa a mano in tessuto LAIA ALEN

Credits: zalando.it/ farfetch.com/ mytheresa.com/ laiaalen.com

Come indossare la gonna satin: con canotta e ciabattine flat

Gonna a portafoglio stampata in satin NEVER FULLY DRESSED + Canotta bianca a coste OYSHO + Sandali rasoterra in pelle con fibbia dorata SEE BY CHLOÉ + Cappello in paglia con nastro in tessuto & OTHER STORIES

Credits: zalando.it/ oysho.com/ mytheresa.com/ stories.com

Foto in apertura: GettyImage