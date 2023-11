Un classico per l'inverno, da interpretare secondo il proprio stile: parliamo di gonna e stivali, l'accoppiata di stagione che vi conquisterà in cinque facili look



Una delle accoppiate vincenti della stagione fredda è senza dubbio quella formata da gonna e stivali, due pezzi che troviamo spesso nel guardaroba invernale. Si tratta di una scelta che dà spazio a tante interpretazioni, a stili e occasioni d’uso tra le più disparate.

Quante volte vi sarà capitato di osservare il duo minigonna e stivale con tacco o quello formato da cuissardes e abito corto in maglia. O ancora gonne al ginocchio che lasciano intravedere gambali in pelle più o meno alti, con tacchi a loro volta più o meno generosi. Gonna e stivali hanno una storia lunga e vantano molteplici ispirazioni: come indossarli quindi in un modo originale e contemporaneo?

Siamo andati alla ricerca di cinque look che reinterpretano trend di ieri e di oggi, che possano soddisfare stili diversi per occasioni altrettanto diverse. Troverete dei classici di certo, mixati però in modo nuovo. Ad esempio una camicia d’ispirazione preppy, rigata, si accorderà bene con gonne maxi e ricamate e stivali stile maxi anfibi. Oppure il teddy coat d’ordinanza, un pezzo immancabile per l’inverno, troverà una nuova chiave di lettura grazie a un mix di fantasie del tutto inaspettato.

Non vi anticipiamo di più perché i look sono solo cinque: scopriteli in un attimo, ma preparatevi a indossarli per una stagione intera.



Camel coat, mini e tacco

Da giorno e, soprattutto, da sera: un look elegante e sofisticato che si ricrea facilmente con pochi pezzi. Un miniabito in maglia (ma andrà benissimo anche una minigonna), un cappotto cammello, un paio di stivali alti con il tacco e una mini bag da portare a mano. Facilissimo e sempre attuale.

Da sinistra: Cappotto doppiopetto, STELLA MCCARTNEY - Abito in maglia, AMI PARIS - Borsa a spalla Jackie in vernice, GUCCI - Stivali in pelle con tacco alto 8.5 cm, GIANVITO ROSSI. Credits: Mytheresa.com

Preppy ma con i maxi anfibi

L'ideale per il giorno e per chi ama i mix. Un po' preppy, per la camicia a righe con logo ricamato, un po' folk grazie alle trame tartan della gonna in lana. Ai piedi un paio di stivali alti ma con suola comoda e a spalla una comoda mini bag a tracolla. Il caposcala da aggiungere è semplice: un cappotto classico oppure un montgomery.

Da sinistra: Camicia Oxford in cotone slim-fit e gonna a spina di pesce con motivo scozzese e fibbia, POLO RALPH LAUREN - Borsa a tracolla Mini Folded in pelle, PLAN C - Stivali al ginocchio in pelle nera, AEYDE. Credits: Ralphlauren.com - Planc.com - Net-A-Porter-com

Cappotto teddy e fantasie

Un look che non ha un elemento principale, ma che punta su tanti piccoli must-have e li unisce. Partiamo da un morbido teddy coat sotto al quale si abbinano camicia e gonna dello stesso colore ma con due fantasie diverse, gessato per la prima, pois per la seconda. Ai piedi un paio di stivaletti effetto seconda pelle e, per completare, una borsa a spalla dal colore a contrasto.

Da sinistra: Camicia gessata plissettata e gonna a pois con orlo asimmetrico, IRO - Ankle boots in pelle con logo impresso, ACNE STUDIOS - Teddy coat oversize in misto lana, alpaca e seta, MAX MARA.

Credits: Farfetch.com - Acnestudios.com - Net-A-Porter.com

Classy ma con un twist

Che inverno sarebbe senza un caldissimo completo in maglia e senza uno stivale scamosciato? Questo look unisce tutti i must-have più morbidi della stagione, e lo fa in una gradazione di marroni altrettanto in linea con i trend del periodo. L'effetto è indubbiamente molto chic.

Da sinistra: Borsa a spalla cassette, BOTTEGA VENETA - Stivali Luella in pelle scamosciata, MICHAEL MICHAEL KORS - Maglione a coste in lana e cashmere con gonna in completo, MASSIMO DUTTI - Cappotto in lana e cashmere, TOTEME. Credits: Luisaviaroma.com - Michaelkors.com - Massimodutti.com

Cuissardes in chiave super chic

Indossare un paio di cuissardes non è mai stato così facile: un modello basso, in pelle, ben si sposa con una gonna morbida e asimmetrica, un maglione dolcevita e un blazer pesante, originale se portato con una cintura in vita. Per completare, una minibag a tracolla.

Da sinistra: Maglione dolcevita a coste, minigonna asimmetrica e blazer doppiopetto, H&M - Cintura Thin Kim effetto coccodrillo, KATE CATE - Mini bag 1DR XS con effetto coccodrillo, DIESEL - Stivali cuissardes in pelle nera, STAUD. Credits: Hm.com - Kate-Cate.com - Farfetch.com