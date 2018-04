Il suo fascino femminile e rock non perde consensi neanche durante la bella stagione: ecco come abbinarla in maniera top



La gonna di pelle è sempre una garanzia di successo quando vogliamo sentirci rock. Se l'avete archiviata di default nell'armadio invernale, vi conviene correre subito a ripescarla. Sì, perchè vi assicuriamo che, anche nella bella stagione, può regalare grandi emozioni (fashion).

Certo, non è tra i capi più freschi e leggeri che ci vengono in mente pensando all'estate, ma declinata nelle giuste varianti cromatiche, e abbinata in maniera più easy, rappresenta una valida alternativa da sfruttare in tante occasioni diverse.

Alla classica versione nera (che comunque, lasciatecelo dire, noi adoriamo sempre tanto!), si affiancano anche tonalità più vivaci come le delicate nuance pastello, il rosso super grintoso e il color cuoio sofosticato e chic.

Nel caso non vi avessimo ancora convinto, provate a sbirciare i 4 abbinamenti che abbiamo scelto e lasciatevi conquistare.





GONNA DI PELLE NERA, CAMICIA DI JEANS E TACCHI





Una delle combo più chic da giocarsi con la gonna di pelle è proprio questa: bastano infatti una camicia, magari in denim per un risultato ancora più cool, e un paio di décolleté con tacco per ottenere un look glamour al punto giusto, da sfruttare anche di sera.





Gonna DION LEE, camicia STELLA MCCARTNEY e pumps GIANVITO ROSSI.

Credits: net-a-porter.com e farfetch.com





GONNA DI PELLE CORTA, MAGLIA A RIGHE E SNEAKERS





Se cercate una mise più easy e daily, questa farà al caso vostro. Ingredienti indispensabili una leather skirt colorata, una maglia o una t-shirt a righe dall'allure bon ton e un paio di sneaker bianche per essere comode e cool all day long.





Gonna di pelle CHLOÉ, maglia a righe MIU MIU e sneakers ADIDAS.

Credits: net-a-porter.com, mytheresa.com e adidas.it





GONNA DI PELLE ROSSA, T-SHIRT ROCK E STIVALETTI





Il sodalizio perfetto secondo noi è questo, da sfruttare anche in vista della stagione dei festival e dei concerti musicali. Gonna in pelle con borchie metal, t-shirt rock e un paio di ankle boots, magari bianchi come vuole la tendenza del momento.





Gonna di pelle ACNE STUDIOS, t-shirt MADEWORN e stivaletti STUART WEITZMAN.

Credits: mytheresa.com e net-a-porter.com





GONNA DI PELLE COLOR CUOIO, CAMICIA DI SETA E TRENCH





Un altro dei modelli di leather skirt da avere nell'armadio anche in primavera è quello giocato sulle calde nuance del cuoio, per variare un po' e non puntare sempre sul solito nero insomma. Mixatela con una camicia bianca preziosa, in seta fluida, e con un trench classico e avrete in poche mosse un outfit très très chic.





Gonna di pelle TRUSSARDI, camicia in seta FALCONERI e trench BURBERRY.

Credits: trussardi.com, it.falconeri.com e net-a-porter.com