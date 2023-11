Lasciatevi catturare dalla brillantezza di questi gioielli e troverete il dono perfetto da regalare (ma anche da regalarsi!) a Natale

Natale si fa sempre più vicino e con lui anche gli innumerevoli dubbi su quale potrebbe essere il regalo perfetto da fare a una persona speciale o anche a voi stessi (eh sì, la categoria "autoregali" è altrettanto importante e non va assolutamente mai trascurata!).

Si tratta di un periodo molto frenetico, lo sappiamo bene, e tra gli impegni che animano questa festività, già molto vivace di suo, fa capolino puntuale come un orologio svizzero anche l'ansia per i regali natalizi.

E' vero, un bel capo che possa dare quel tocco in più al nostro guardaroba ci sta sempre bene, ma non sono da meno i gioielli e i bijoux, perfetti per illuminare di bagliori scintillanti anche il cenone con i parenti. Bracciali, collane, orecchini, orologi, anelli e charms: ce n'è davvero per tutti gusti e per tutte le tasche.

Che sia un dono per la mamma, per la migliore amica o per la fidanzata, vi accorgerete presto, sbirciando tra le xmas collection dei vostri brand preferiti, che quest'anno la scelta è particolarmente ricca e variegata e dunque avrete solo l'imbarazzo della scelta: dal bracciale di Tiffany che accontenterà anche i gusti più sofisticati, agli orecchini natalizi firmati Pandora, che aggiungeranno ai look delle Feste quel tocco un po' fun che non guasta mai.

Insomma che cosa state aspettando? Date subito un'occhiata alla gallery qui sotto e scegliete il gioiello di Natale che fa al caso vostro.

Regalo di Natale 2023: i Bijoux più scintillanti per lei Roberto Giannotti





Daniel Wellington





Valentina Ferragni Studio





Nalì





DODO





Coccinelle





Tiffany





Pandora





VestoPazzo





UNOAERRE





Tità Bijoux





Swarovsky Holiday





Sézane





Michael Kors





Maria Patrizia Marra Jewels





Loewe





Gaia Banchelli





D1 Milano





Boccadamo





Cristallo





Bea Bongiansca





Barbara Biffoli





Atelier VM





AMI Paris





Luca Cantarelli Jewels





Voodoo Jewels





Brigitte





Giorgio Visconti





Chantecler





Re Carlo





Madina Visconti





