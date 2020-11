Regalare o regalarsi un bel gioiello per Natale è sempre un'ottima idea: ecco tante proposte speciali da acquistare in un click!

Forse quest'anno Natale sarà un po' "sottotono" rispetto agli anni scorsi: l'emergenza da Covid-19 ci impone distanziamento sociale e molta prudenza e probabilmente non potremo festeggiare come si deve con tutti i parenti e gli amici come vorremmo.

Questo però non ci vieta di regalare a chi amiamo qualcosa di veramente speciale. E cosa c'è di meglio di un bel gioiello o di un bijoux scintillante per donare un sorriso e un pizzico di gioia a chi lo riceverà e lo indosserà? O magari proprio a noi stesse che, dopo un anno pesante come questo, abbiamo davvero bisogno di circondarci di cose belle!

Orecchini, bracciali, anelli, bangle, collane, orologi...e chi più ne ha più ne metta: siamo sicuri che troverete tra le tante proposte quella che fa per voi.

Non vi resta che sfogliare la gallery qui sotto e lasciarvi abbagliare da queste meraviglie!

Natale 2020: i gioielli e i bijoux da mettere sotto l’Albero Collana della collezione Cubi d'amore di PLV MILANO. Per creare la propria collana basterà scegliere la variante colore preferita, pensare ad una parola, un nome o delle iniziali da combinare con 4 simboli differenti (luna, stella, cuore e casa), che si abbineranno all’iconico "grammo d’amore".



Collana L'Essenziale ATELIER VM



Orecchini pendenti con strass AMOTEA



Piercing a forma stella con zirconi bianchi LIL MILAN



Bracciale con charms 2JEWELS



Bracciale con charms della collezione "Your Sunlight" di OBYEAVEN



Orecchini con farfalle di strass ALEXANDER MCQUEEN



Anello in argento bagnato in oro giallo FUTUROREMOTO



Mono orecchino in oro rosa con diamanti bianchi BARBARA BIFFOLI



Orecchini con le perle BLISS



Bracciale della collezione Chance Infinie FRED PARIS



Girocollo groumette con finitura oro e pavè di cristalli MORELLATO



Anello in bronzo giallo THINTHINGS



Collier tempestato di cristalli abbinato all'iconico ciondolo Moro Fortunato Rosso in ottone placcato oro ACCHITTO



Collana con charm natalizio BONA CALVI



Bracciale Cleopatra a doppio giro in karung dorato BVLGARI



Bracciale con perline e strass GUESS JEWELLERY



Bracciale groumette in argento MAMA SCHWAZ



Orecchini con boule di corindone verde e pavè di zirconi bianco ULTIMA EDIZIONE proposti da HOMI Fashion&Jewels Exhibition, l'esclusiva kermesse dedicata agli accessori moda e ai gioielli più trendy



Bracciale in metallo dorato con strass MICHAEL KORS



Anello decorato con zirconi e finitura in oro rosa LES GEORGETTES BY ALTESSE



Orecchini pendenti con strass CA&LOU su Yoox



Orecchini a lobo CHANTECLER



Orecchini a cerchio ZAYA JEWELLERY



Collana Trihart in argento 925 bagnato oro ANEEMA GIOIELLI



Bracciale in corda con gemme colorate CRUCIANI C



Pendente margherita con diamanti DAMIANI



Bangle dorato DETTAGLIDATTIMI



Anelli Bollicine e anello con campanello DODO



Anello con pietra gialla EDENLY



Bracciale cordonetto con cristalli DARIAPUNTO



Bracciali rigidi con diamanti GIORGIO VISCONTI



Orecchini in Argento 925 bagnato d'oro GIOVANNI RASPINI



Orologio rosso e oro HOOPS



Bracciale con charms natalizi KIDULT



Ciondolo suonamore in argento LE BEBE



Orecchini pendenti gold LINGOT D'AMOUR



Bracciale con stella di strass MABINA



Anello in oro rosa con diamanti MATTIOLI



Cerchietti MEADOWLARK JEWELLERY



Orecchini con strass MIU MIU



Mono orecchino a stella LA PETITE STORY



Orecchini lunghi con strass MANGO



Orecchini con perline e strass PRIMARK



Orecchini a lobo con gemme RADA



Anello con diamanti RECARLO



Orologio con maglia dorata ROSEFIELD



Orecchini a cerchio chevron realizzati a mano in ottone intrecciato con cristalli ROSANTICA



Orecchini con cristalli SWAROVSKI



Orecchini con renna e albero di Natale TITA BIJOUX



