Una pioggia di gioielli scintillanti illumina il Natale: ecco i più belli da non lasciarsi sfuggire!

Se per voi Natale non è davvero Natale senza un regalo speciale da mettere sotto l'albero, otterrete senz'altro la massima soddisfazione nello scartare un pacchetto di piccole dimensioni.

Sì perchè, come ben sappiamo, più la scatola è piccina, più il dono è prezioso.

Ecco perchè gioielli e bijoux luccicanti rimangono tra le categorie più apprezzate, specialmente nel periodo natalizio. Da regalare alle persone che amiamo di più, dalla mamma all'amica del cuore, oppure, perchè no, anche da regalarsi da sole (o farsi regalare)!

Per indirizzarvi nella scelta, abbiamo selezionato le proposte più belle in circolazione: collane, orecchini, anelli, bracciali, charms, ce n'è per tutti i gusti (e per tutte le tasche).

Dal semplice "pensierino" al pezzo più "impegnativo", ecco le varianti su cui orientarsi.





I gioielli più scintillanti per Natale Bracciale in corda con pepite e charms DODO

Credits: dodo.it

Collana con stella di zirconi COMETE GIOELLI

Credits: comete.it

Bracciale con charms 10 BUONI PROPOSITI

Credits: 10buonipropositi.com



Collana Frammenti di Ghiaccio PANDORA

Credits: it.pandora.net

Anello della capsule collection ELENA BAROLO PER ALESSIA COSTA GIOIELLI

Credits: alessiacostagioelli.com

Bracciale di perle con gemme SWAROVSKI

Credits: swarovski.com



Orecchini pendenti doppia sfera BEA BONGIASCA

Credits: beabongiasca.com

Bracciale rigido con strass GUESS

Credits: guess.eu

Collana 10 Grammi d'Amore glitter PLV MILANO

Credits: plvmilanoshop.com



Anello con charms NIANI BIJOUX

Credits: nianì.com

Orecchini con pietre e strass EDENLY

Credits: it.edenly.com

Pendente con elefante della collezione Balloon NOVE25

Credits: nove25.net



Collana con pendente dorato OTTAVIANI

Credits: ottaviani.com

Parure orecchini e bracciale EMPORIO ARMANI

Credits: armani.com

Anello con stelline ATELIER VM

Credits: ateliervm.com



Bracciale con scritta RUE DES MILLE

Credits: ruedesmille.it

Anello con cuore SALVINI

Credits: salvini.com

