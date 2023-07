Estate è, solitamente, sinonimo di mare. Un mare che si traduce anche nei gioielli da indossare per la bella stagione che si rivestono di ispirazioni marine spaziando da conchiglie, pesci e perle in un perfetto insieme oceanico.



Quando arriva la bella stagione, oltre agli abiti che si fanno più corti, i tessuti più leggeri e i colori più sgargianti, generalmente anche gli accessori come i nostri tanto amati gioielli e bijoux subiscono una leggera variazione e ricompaiono in una veste nuova d'ispirazione marina.

L’estate 2023 - complice la popolarità del film "La Sirenetta" con Halle Bailey che ha riportato l'attenzione sull'estetica mermaid e il #Mermaidcore sempre più in ascesa su TikTok - vede non a caso un attenzione particolare al tema marino, tanto da essere presente in tutte le selezioni di accessori preziosi: dagli orecchini ai bracciali passando per le collane, viene riportato a galla quello che era "in fondo al mar".

Basterà dunque navigare un po’ nel vostro e-commerce preferito per trovare almeno una serie di items per incarnare alla perfezione il trend del momento e vivere un’esperienza da vera Ariel. D’altronde, cosa c’è di meglio di una serie di accessori ad hoc a testimoniare che la bella stagione, fatta di lunghe camminate sulla spiaggia, aperitivi al tramonto fronte mare e gambe ammollo nelle acque più cristalline, è finalmente arrivata?

Via libera dunque ai gioielli tempestati di perle d’acqua e fiume dai riflessi opalescenti e ammalianti da indossare durante le serate estive sotto alla luna, alle conchiglie declinate in tutte le loro forme e varianti (da quelle più playful a quelle più eleganti), ma anche stelle marine e simpatici pesciolini, in un tripudio di bijoux che arrivano direttamente dagli oceani.

Gioielli raffinati, preziosi e ispirati al mare, capaci di svoltare un intero look e renderlo “sea inspired” con un minimo sforzo e una massima resa.

Ora che abbiamo stuzzicato un pochino la vostra curiosità, non ci resta che proporvi la nostra selezione di gioielli marini da sfoggiare per tutta l’estate, che, siamo sicure, amerete al primo sguardo!

Orecchini Sedna a forma di conchiglie JENNIFER BEHR su MyTheresa

Credits: mytheresa.com

Orecchini perline & conchiglia combinati MANGO

Credits: mango.com

Bracciale Stelle Marine grande GIOVANNI RASPINI

Credits: giovanniraspini.com

Collana Perle fumé in perle di fiume barocche COLLANINE COLORATE

Credits: collaninecolorate.it

Braccialetto con conchiglia ISABEL MARANT su Farfetch

Credits: farfetch.com

Disney, La Sirenetta Pendente Conchiglia Magica PANDORA

Credits: it.pandora.net

Anello Polinesia in ottone dorato ARGENTOBLU

Credits: argentoblu.it

Collana Shell We? con perla d'acqua dolce LIL MILAN

Credits: it.lilmilan.com

Choker con pesce ZARA

Credits: zara.com

Orecchini Afrodite BLOOM MILANO

Credits: bloomgioielli.com