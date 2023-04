Gilet mania, portami via! Il key piece per la primavera estate 2023 è proprio il gilet, declinato in tantissime varianti diverse e tutte da amare!



Una tendenza fra tutte, che non è di certo passata inosservata durante questa primavera estate 2023, è la gilet mania. Se durante l’autunno il gilet aveva fatto capolino, timidamente, nella scena fashion ora, alle porte della bella stagione, sembra aver conquistato il podio fra i trend più seguiti e riproposti del momento. Dall’esplosione negli e-commerce, dove non passa giorno senza che un nuovo modello tenti il nostro portafogli, ai look street style e di celebrities, accuratamente influenzati dalle passerelle, il gilet ha raggiunto la vetta della popolarità.

E, con la speranza che il caldo non tardi ad arrivare, esiste un capo migliore di questo per elevare ogni outfit con un tocco casual e altrettanto chic, da sfoggiare da mattina a sera?

Se il gilet, fino a qualche tempo fa, era infatti relegato principalmente a occasioni particolari e veniva associato istintivamente all'abbigliamento formale, oggi sembra essere diventato un capo passe-partout destinato a infrangere le regole dell’abbigliamento abbracciate fino ad ora, in un’ottica innovativa e moderna.



*** Come indossare il gilet questa primavera ***



Perfetto per il workwear da giornata in ufficio (o al back to school in università) così come per una passeggiata fra le viti (magari sorseggiando un buon calice di vino), si adatta ugualmente a look dalle estetiche più disparate fra loro: romantica, cottagecore, elegante o bon ton, senza tralasciare quelle più rilassate e informali.



Il modello da avere sempre nell’armadio come asso nella manica? Il gilet di lino dal taglio classico: leggero, semplice e dalle linee pulite, è il pezzo evergreen su cui puntare immediatamente. Ma, se volete sbizzarrirvi e uscire dalla vostra comfort zone, perché non optare per un modello in total denim o dai dettagli particolari?

Ora non vi resta che scoprire la nostra selezione di gilet per la primavera estate 2023 e scegliere il vostro modello del cuore!



Gilet 3 bottoni dal design sagomato ALESSIA SANTI

Gilet in lino MANGO

Gilet in denim MASSIMO DUTTI su Zalando

Gilet con bottone centrale PT TORINO

Gilet elegante bottone PULL&BEAR

Gilet in satin Sandro Paris su Farfetch

Gilet smanicato STRADIVARIUS su Zalando

Gilet Giselle TAGLIATORE

Gilet con bottoni THE FRANKIE SHOP

Gilet cropped gessato ZARA

