Gigi Hadid abbina 3 tendenze di stagione in un colpo solo: scoprite come rubarle il look in un lampo

Blazer check, jeans a vita alta e stivaletti texani: 3 grandi must di stagione in un colpo solo. Non c'è che dire, in fatto di tendenze Gigi Hadid è sempre sul pezzo.

La top, lontano dalle passerelle, predilige capi comfy e uno stile casual, ma senza mai rinunciare a un dettaglio stiloso che faccia la differenza.

In questo caso l'accessorio top sono proprio gli stivaletti western in pelle bicolor di Mango, uno dei modelli most wanted dell'autunno. Cosa aspettate ad acquistarli?





L'abbinamento della modella è molto cool: un blazer tartan dalla silhouette maschile, un paio di jeans cropped in denim slavato e un dolcevita nero passe-partout.

Tocco finale: una borsa in pelle nera e un paio di occhiali squadrati dal design originale.





Blazer tartan VIVIENNE WESTWOOD

Dolcevita in cashmere ultralight FALCONERI

Jeans ZARA

Stivaletti bicolor MANGO

Borsa a tracolla TOD'S

Occhiali da sole squadrati LOEWE

