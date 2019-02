Versatili e cool le giacche di jeans sono un vero passe-partout in primavera: ecco quali scegliere

Una rondine non farà primavera. Ma una denim jacket, secondo noi, sì!

E proprio le giacche di jeans, così comode e versatili, sono tra i capi "furbi" da sfoggiare nella bella stagione praticamente su TUTTO.

Sono perfette infatti su abiti di ogni forma e genere, dai più romantici ai più sofisticati. Su gonne e gonnelline per completare gli outfit daily con un tocco cool.

Rappresentano la soluzione ideale per sdrammatizzare una mise elegante. Ma sono top anche sui nostri 5 tasche per realizzare un total look in denim stilosissimo.

Oltre ai loro possibili utilizzi, anche le versioni a disposizione sono davvero tantissime: corte, lunghe, oversize o dalla silhouette slim, semplici e basic oppure arricchite da scritte, disegni pop, ricami o dettagli originali. Come ad esempio un gioco di sovrapposizione di tessuti o un colore inaspettato.

Insomma non vi resta che scegliere la vostra preferita e indossarla all day long!

LEVI'S

Credits: levi.com





GUCCI

Credits: mytheresa.com





BALENCIAGA

Credits: net-a-porter.com





GRLFRND

Credits: net-a-porter.com





SIMON MILLER

Credits: net-a-porter.com





ZARA

Credits: zara.com





SAINT LAURENT

Credits: mytheresa.com





EVE DENIM

Credits: net-a-porter.com





ALEXANDER MCQUEEN

Credits: net-a-porter.com





PRIMARK

Credits: primark.com