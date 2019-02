La "biker jacket" è il capospalla che salva in ogni situazione e soprattutto ogni outfit. Sui jeans come su un vestito da sera, il "chiodo" va sempre bene.



La giacca di pelle è uno di quei capi su cui si basa ogni guardaroba. Il "chiodo", infatti, sta bene con tutto, su tutto e a chiunque, quindi qualsiasi outfit abbiate scelto calzerà a pennello.



La sua versatilità la rende il capospalla evergreen, quello intramontabile e fondamentale per "enne" situazioni, sempre con un tocco di grinta rock che non guasta mai.



Dal dress code elegnate al mood più casual, la giacca di pelle è sempre perfetta: su un paio di mom jeans così come su un abito da sera; su un tailleur bonton così come su una minigonna di vinile…. Insomma, la leather jacket è sempre la soluzione al rebus del “E adesso cosa mi metto?!"



Sceglietela in nero per un effetto original punk oppure nella tinte "terrose" per un look boho, altrimenti sbizzarritevi con le colorazioni pastello che ben si adattano alla Primavera, ad esempio il rosa cipria e il giallo senape.

Anche il rosso si presta benissimo e renderà il vostro modello un passe-partout da indossare con tutto.



Ecco le 14 biker jacket più eclettiche e alla moda della stagione. Scommettiamo che almeno una di loro diventerà la vostra migliore amica?







SAINT LAURENT Motorcycle jacket nera in pelle.



FRACOMINA Giacca di ecopelle in stile biker beige con dettagli dorati e finish lucido.

TOD’S Giacca modello biker in pelle.



COACH Giacca modello motociclista in suede.



DESIGUAL Biker jacket nera Marble.



ACNE STUDIOS Giacca biker Mock in pelle.



SILVIAN HEACH Giacca di pelle modello biker.



BOMBOOGIE Giacca chiodo in camoscio.



BALENCIAGA Giacca da biker personalizzata, in pelle di vitello con messaggio stampato.



TWINSET Giacca modello chiodo in rosa pastello.



KARL LAGERFELD Giacca di pelle black.



FIORELLA RUBINO Giacca di pelle modello motociclista.



MANILA GRACE Giacca di pelle martellata.



