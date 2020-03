I blazer di primavera più belli e dove trovarli!

Nato in Inghilterra a fine 800 come giacca della divisa della marina militare, il blazer ha da tempo lasciato la sua connotazione di uniforme per “sbarcare” tra gli indumenti timeless del guardaroba unisex.

Questa giacca con bottoni in versione monopetto, più slim, o doppiopetto, più costruita, è infatti diventata un simbolo di eleganza informale del guardaroba maschile e, ormai, anche femminile, re indiscusso della categoria "giacche eleganti".

Il blazer è perfetto come completo di un suit ma è fantastico soprattutto spezzato, a contrasto con outfit metropolitani su cui da il meglio di sé.

Le declinazioni più belle degli abbinamenti con il blazer sono con denim, pelle, felpe, maglioni, su outfit street che lo valorizzano ancora di più perché ne sottolineano la struttura e l’eleganza.

(Credits: Instagram) The Frankie Shop

Il tip in più? Avvitatelo ai fianchi con una bella cintura che ne esalti le proporzioni over per un effetto “rubato al fidanzato”!

(Credits: Federica Tosi)

Blazer a tutto colore quello monopetto in verde prato di Federica Tosi. #GreenBlazer

(Credits: Weekend Max Mara)

Weekend Max Mara propone una versione molto British in stampa check nei toni del grigio con tocco di light blue. #CheckBlazer

(Credits: Tory Burch)

La giacca di Tory Burch colpisce nel segno grazie al rever in seta con bordi ondulati e ricami di fiori colorati. #NonIlSolitoBlazer

(Credits: Pinko)

La bella giacca color azzurro pastello di Pinko è il tocco perfetto per un abbinamento daily. #PastelBlazer

(Credits: Zara)

Un blazer semplice e raffinato quello proposto da Zara in color naturale. #NeutralBlazer

(Credits: Manila Grace)

Il blazer in raso di Manila Grace è monopetto per un look asciutto. #SlimBlazer

(Credits: 24S)

È stato il protagonista della sfilata PE 2020 di Jacquemus ed è ora disponibile sul sito 24S. #CatwalkBlazer

(Credits: H&M)

Sempre di gran tendenza il motivo pied de poule come quello stampato sulla giacca doppiopetto di H&M. #PiedDePoule

(Credits: Alessandra Rich)

Alessandra Rich è uno dei nomi più gettonati del momento grazie a qualità impeccabile e stile anni 80 super femminile. Come questo blazer con rever in raso rosa e bottoni gioiello. #ElegantBlazer

(Credits: Twinset)

Il print gessato come quello sul blazer in grigio chiaro di Twinset sarà una delle tendenze più amate del 2020. #PinStripeBlazer

(Credits: & Other Stories)

Gioco di contrasti per il maxi blazer di & Other Stories che combina il baby pink a dimensioni maxi da uomo. #Contrasti

(Credits: C&A)

C&A è un e-shop dai prezzi davvero imbattibili come questo blazer che trovate sul sito a soli €29,90. Vedere per credere! #RedBlazer

(Credits: Dondup)

Il blazer a doppiopetto di Dondup è blu scuro con bottoni bianchi a contrasto. Un perfetto abbinamento con i jeans, che non a caso sono la specialità di questo brand made in Italy. #ClassicBlazer

(Credits: Nanuska)

La giacca di Nanuska è asimmetrica e costruita, come impongono i trend del 2020. #AsymmetricBlazer