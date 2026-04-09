Giacche a vento: sono loro il capospalla più cool della primavera
Sono le giacche sportive per eccellenza, si rivelano delle ottime alleate per sopravvivere ai capricci del meteo e, complici gli ultimi trend, ora si possono sfoggiare con nonchalance anche nelle occasioni più eleganti.
Avete capito di cosa parliamo? Ma certo, di loro: le giacche a vento, un capo immancabile nel guardaroba delle mezze stagioni che non si sfrutta più solo nel tempo libero e che ormai è diventato a tutti gli effetti il pezzo chiave da cui partire per costruire look quotidiani ad alto tasso di coolness.
Perfette per coniugare funzionalità e stile, ultimamente le abbiamo viste addosso alle trend setter, abbinate persino a slip dress con l’orlo in pizzo, gonne midi dalle stampe femminili e pantaloni ampi eleganti.
E non c’è dubbio: sono loro il capospalla su cui vogliamo investire questa primavera.
Tra i modelli più gettonati del momento, ci sono quelli corti, con il collo a imbuto e dal fit rilassato, ma sono tantissime le varianti che si trovano adesso in circolazione e che non hanno proprio nulla da invidiare a blazer, trench e altri giubbotti più versatili.
Che siano per affrontare con stile le giornate dal clima in certo o per sdrammatizzare le mise serali più ricercate, vi aiutiamo noi a individuare al volo le più belle che vale la pena mettere in wishlist.
Declinate in colori neutri, in nuance pastello, nelle stampe di stagione: ecco una mini selezione di giacche a vento su cui mettere subito gli occhi.
Giacche a vento: i modelli da mettere in wishlist
PRADA Giacca in re-nylon con il cappuccio
Credits: prada.com
K-WAY Giacca in nylon resistente all’acqua e al vento
Credits: k-way.com
TOMMY HILFIGER Giacca a vento corta dalla silhouette rilassata
Credits: it.tommy.com
PARFOIS Giacca a pois con il cappuccio
Credits: parfois.com
THE NORTH FACE Giacca leggera resistente all’acqua e al vento
Credits: thenorthface.com
ARKET Giacca a vento nera con chiusura con coulisse
Credits: arket.com
BENETTON Giacca a vento con il cappuccio dal fit rilassato
Credits: it.benetton.com
Foto in apertura: GettyImage
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