Le giacche a vento svettano in cima alla lista dei capi di tendenza di questa stagione: ecco le più trendy da puntare subito.

Sono le giacche sportive per eccellenza, si rivelano delle ottime alleate per sopravvivere ai capricci del meteo e, complici gli ultimi trend, ora si possono sfoggiare con nonchalance anche nelle occasioni più eleganti.

Avete capito di cosa parliamo? Ma certo, di loro: le giacche a vento, un capo immancabile nel guardaroba delle mezze stagioni che non si sfrutta più solo nel tempo libero e che ormai è diventato a tutti gli effetti il pezzo chiave da cui partire per costruire look quotidiani ad alto tasso di coolness.

Perfette per coniugare funzionalità e stile, ultimamente le abbiamo viste addosso alle trend setter, abbinate persino a slip dress con l’orlo in pizzo, gonne midi dalle stampe femminili e pantaloni ampi eleganti.

E non c’è dubbio: sono loro il capospalla su cui vogliamo investire questa primavera.

Tra i modelli più gettonati del momento, ci sono quelli corti, con il collo a imbuto e dal fit rilassato, ma sono tantissime le varianti che si trovano adesso in circolazione e che non hanno proprio nulla da invidiare a blazer, trench e altri giubbotti più versatili.

Che siano per affrontare con stile le giornate dal clima in certo o per sdrammatizzare le mise serali più ricercate, vi aiutiamo noi a individuare al volo le più belle che vale la pena mettere in wishlist.

Declinate in colori neutri, in nuance pastello, nelle stampe di stagione: ecco una mini selezione di giacche a vento su cui mettere subito gli occhi.

Giacche a vento: i modelli da mettere in wishlist

PRADA Giacca in re-nylon con il cappuccio

Credits: prada.com

K-WAY Giacca in nylon resistente all’acqua e al vento

Credits: k-way.com

TOMMY HILFIGER Giacca a vento corta dalla silhouette rilassata

Credits: it.tommy.com

PARFOIS Giacca a pois con il cappuccio

Credits: parfois.com

THE NORTH FACE Giacca leggera resistente all’acqua e al vento

Credits: thenorthface.com

ARKET Giacca a vento nera con chiusura con coulisse

Credits: arket.com

BENETTON Giacca a vento con il cappuccio dal fit rilassato

Credits: it.benetton.com

Foto in apertura: GettyImage