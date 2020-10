La giacca manlike con fantasia a quadretti torna a far battere i nostri cuori. Eccone 18 esemplari per cui perdere la testa.

Il blazer a quadri è uno dei key pieces più cool del guardaroba autunnale e invernale delle ultime stagioni. Per non dire il key-piece.

Se già la giacca “manlike” è un must da cui non si può prescindere, il suo mix con la fantasia check la rende il trend irrinunciabile del momento.

Piace a tutte, da Kate Middleton a Gigi Hadid. E il perché è molto semplice: richiama la moda maschile, con quel suo tocco androgino sia nel taglio che nel motivo quadrettato, e rende anche il look più casual formale quanto basta.

Che siano di taglia XS, come il classico Vichy, o più grunge , in versione maxi tartan, gettonassimo nella versione rosso-nera, poco importa, quadri quadretti saranno i protagonisti assoluti.

Provate un blazer check e non potrete più farne a meno perché se c’è un capo salva-look è proprio “lui”. Con un paio di jeans rende l’outfit casual-chic, ideale per tutti i giorni.

Abbinato a una gonna lunga in seta o in tulle rende la mise raffinata e originale, adatta anche a un'occasione più speciale.

E con un paio di pantaloni tailored? Torna alla sua essenza originaria, quella del completo maschile giacca & pantaloni.

Volete eliminare totalmente la parte "maschile" e rendere questo capospalla la quintessenza della femminilità? Allora andate di “blazer dress”! Basta scegliere una giacca lunga, che arrivi quasi sopra al ginocchio, e indossarla da sola, come se fosse un abito. In quel caso il blazer vi vestirà di sensualità pura, provare per credere.

Per aiutarvi a trovare il blazer check che più si addice al vostro stile, abbiamo raccolto 18 modelli di questa stagione che sono uno più bello dell’altro. Tra questi c’è di sicuro il vostro. Mettetevi comode e sceglietelo bene assieme a noi.





BURBERRY Blazer in lana con fantasia Principe di Galles.

Credits: Mytheresa

GIVENCHY Blazer a quadri in lana e cotone.

Credits: Mytheresa

GUCCI Blazer doppiopetto a quadri.

Credits: Mytheresa

H&M Blazer doppiopetto con singola allacciatura in fantasia Principe di Galles.

Credits: H&M

MONKI Blazer doppiopetto a quadri.

Credits: Zalando

MOTIVI Blazer doppiopetto a quadretti.

Credits: Motivi

PLAN C Blazer a quadri monopetto lungo.

Credits: Mytheresa

PRADA Blazer monopetto in lana a quadretti.

Credits: Mytheresa

PULL & BEAR Blazer a quadri dal taglio over.

Credits: Pull & Bear



SAINT LAURENT Blazer in lana lungo dalla fantasia check.

Credits: Mytheresa

SANDRO PARIS Blazer doppiopetto a quadri.

Credits: Sandro Paris



STELLA MCCARTNEY Blazer doppiopetto a quadri.

Credits: Mytheresa

& OTHER STORIES Giacca monopetto a quadri con un solo bottone.

Credits: & Other Stories

STRADIVARIUS Giacca manlike a quadri con bottoni dorati.

Credits: Stradivarius

TOMMY HILFIGER Blazer monopetto in Principe di Galles all-over.

Credits: Tommy Hilfiger



TWINSET Blazer a quadri con orlo in pizzo.

Credits: Twinset

VERONICA BEARD Blazer a quadri doppiopetto.

Credits: Mytheresa

ZARA Blazer a quadretti Vichy cropped.

Credits: Zara