Ecco i modelli più cool da scegliere per l'autunno 2018

Non vorremmo essere ripetitivi ma la stampa a quadretti d'ispirazione scozzese è un must imprescindibile per l'autunno-inverno 2018.

Se poi la decliniamo su uno dei capi passe-partout come il blazer, dire "no, grazie" sarà impossibile, fidatevi.

Raffinata ma al tempo stesso casual, la giacca a quadri o in versione anglofona, "check", consente infatti di sperimentare e giocare con un'infinità di abbinamenti super cool, dal mattino alla sera.

Perfetta sui jeans così come su una gonna plissé o un abito da sera: basta solo scegliere il modello giusto e non farne più a meno.

I colori protagonisti dell'autunno? Oltre ai classicissimi (ma sempre attuali) nero, grigio, burgundy, blu navy e verde scuro, perchè non lasciarsi tentare anche da nuance più particolari? Come il giallo senape, il rosa shocking o l'azzurro pastello, ad esempio.

Ecco una selezione con le varianti "top" su cui orientarsi per non sbagliare acquisto.

Le giacche check per l’autunno 2018 & OTHER STORIES

Credits: stories.com

BALENCIAGA

Credits: mytheresa.com

BALMAIN

Credits: mytheresa.com



BURBERRY

Credits: mytheresa.com

FENDI

Credits: mytheresa.com

KOCCA

Credits: kocca.it



GANNI

Credits: mytheresa.com

OTTOD'AME

Credits: ottodame.it

PENCE 1979

Credits: pence1979.com



SEVENTY

Credits: seventy.it



TAGLIATORE 0205

Credits: tagliatore.com

PRIMARK

Credits: primark.com



