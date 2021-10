Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana

Ottobre, quanto ci sei mancato!

Il foliage e l’aria frizzante di questo mese invitano ad abbracciare i trend autunnali tanto attesi.

Via a cappottini leggeri, knitwear a go go e stivali all’ultimo grido che non vedono l’ora di essere portati in giro. Manca qualcosa? Le fashion pills della settimana che vi tengono aggiornate su tutte le novità!





Fashion Pills: lunedì e Vestiaire Collective lancia il progetto Style Collective

(Credits: courtesy of press office)

La prima piattaforma di vendita di capi e accessori "pre-loved", Vestiaire Collective, ha appena lanciato il nuovo video progetto, Style Collective. Si tratta di sei episodi in onda sui canali social di Vestiaire che esploreranno insieme a una protagonista diversa per ogni puntata, la passione per il vintage e second hand. Le muse di Style Collective sono fashion icon del calibro di Anna Dello Russo, Didi Stone, Suki Waterhouse, Aimee Song, Melissa's Wardrobe e Tamu McPherson, che racconteranno la loro passione per i vestiti e per la moda "circolare", aprendo le porte del loro walking closet. Ma c’è di più, alcuni dei capi e accessori di cui parleranno in puntata verranno poi messi in vendita su Vestiaire Collective! Pronte ad accaparrarveli? #StyleQueens





Fashion Pills: martedì e Fila presenta la collezione knitwear "110th anniversary collection" in collaborazione con Piacenza Cashmere

(Credits: courtesy of press office)

Centodieci anni e non sentirli. Fila festeggia questo grande traguardo con una collezione di filato in collaborazione con Piacenza Cashmere. L'heritage che ha portato Fila ad essere uno dei marchi di streetwear italiano più riconoscibili e amati di sempre, è stato interpretato per l’occasione dalla lente della cultural curator, stylist e direttrice creativa Katie Grand.

L’ispirazione dietro alla capsule 110th Anniversary collection è il mondo dello sport e in particolare dello sci (quanto ci è mancato negli ultimi due anni!) grazie a capi rielaborati dagli anni 70 e 80, straordinariamente iconici e in colori sgargianti. #VibrazioniRetrò





Fashion Pills: mercoledì e Stella McCartney Lancia la collezione Shared 3.0

(Credits: courtesy of press office)

Da sempre la designer Stella McCartney è una vera anticipatrice di trend. L’ultima novità direttamente da Londra? La splendida capsule Shared 3.0 fatta di capi perfettamente unisex e per di più consapevoli. La collezione ha come base il ready-to-wear autunno inverno di quest’anno, rivolgendosi però alla generazione Y ovvero ai giovani e giovanissimi. Le menti con cui la designer ha condiviso, shared appunto, i valori della maison, sono i talenti emergenti Ed Curtis, Maisie Broome e Tom Tosseyn che, ognuno a proprio modo e secondo una propria vision, hanno dato un contributo creativo al progetto. Con Shared 3.0, prosegue dunque il trend di stilisti uniti per creare insieme qualcosa di nuovo e indiscutibilmente “Stella” allo stesso tempo. #McCartneyManifesto







Fashion Pills: giovedì e Pinko svela una capsule collection realizzata in collaborazione con Invicta

(Credits: courtesy of press office)

Pinko e Invicta confermano un sodalizio urban-chic grazie a una seconda mini collection di piumini logati. Lo spirito sportivo e tecnico di Invicta, un brand che ha fatto la storia degli anni 90 e 2000, incontra la femminilità contemporanea di Pinko, creando un mix perfetto di estetica e praticità. Cliccate qui per essere dirette sul sito di Pinko dove la collezione è disponibile alla vendita da questa settimana! #ReimaginePinko





Fashion Pills: venerdì e la pet collection di Stradivarius





(Credits: courtesy of press office)

Like mother, like dog!

Oggi Stradivarius ha lanciato un’originalissima capsule di accessori per animali con stampe Mickey Mouse che si abbinano a felpe coordinate per gli "umani" da compagnia. Un’idea divertente e instagrammabile che permetterà a padrone e i loro migliori amici di essere perfettamente abbinati nel tempo libero. Dove acquistare la pet collection? Esclusivamente su Stradivarius.com. #MyDogAndI