Con i giusti accorgimenti la felpa diventa il capo perfetto da sfoggiare nel passaggio (spesso complicato!) tra inverno e primavera: ecco come abbinarla ad hoc.

Sta per arrivare quel periodo dell'anno in cui fa ancora troppo freddo per concedersi mise "extra light" ma fa già troppo caldo per coprirsi con i maxi pullover che abbiamo indossato per tutto l'inverno. Il passaggio alla bella stagione del resto non è mai così netto né così facile da affrontare dal punto di vista del look.

Ma ecco che in nostro soccorso arriva lei: la felpa!

Un capo che un tempo veniva "visto di buon occhio" solo nell'ambito dello sportswear o nel tempo libero ma che oggi ha assunto a tutti gli effetti una connotazione decisamente più glamour. E che infatti si sfoggia senza alcuna limitazione anche nelle occasioni più mondane.

Come indossare le felpe nel modo migliore per valorizzarle e ottenere outfit impeccabili dal mattino alla sera? Abbiamo studiato 5 soluzioni che comprendono alcuni dei modelli più amati del momento. Da quelle oversize a quelle corte, ecco 5 outfit con la felpa che, ne siamo certi, vi conquisteranno!

Come indossare la felpa: con i jeans bianchi

Sarà anche scontato ma uno dei best friend della felpa resta sempre lui, il denim. Per la primavera lasciatevi tentare dai colori sorbetto super golosi come il modello giallo di H&M che vi proponiamo, e mixatelo con jeans bianchi e sandali in suede. Il risultato? Chic e disinvolto!

Felpa H&M, jeans a vita alta MANGO, sandali in suede AQUAZZURA

Credits: hm.com, shop.mango.com, net-a-porter.com

Come indossare la felpa: con la gonna a fiori

Che cosa c'è di meglio per inaugurare la primavera di una bella gonna a fiori? Per sdrammatizzarne l'effetto romantico, abbinatela a una felpa arancio per una sferzata di energia e buonumore. Ai piedi un paio di stivaletti bianchi, altro grande must di stagione, of course!

Felpa PRIMARK, gonna midi a fiori & OTHER STORIES, stivaletti BY FAR

Credits: primark.com, stories.com, mytheresa.com

Come indossare la felpa: con i pantaloni di pelle

Cercate una mise un po' più decisa e dall'allure rock? Quello che vi ci vuole è questo mix: felpa con scritte, pantaloni in pelle nera e una camicia in denim (ma quanto ci piace il colletto che spunta sotto alla felpa?). Un look daily comodo, easy ma al tempo stesso di carattere!

Felpa SAINT LAURENT, pantaloni di pelle RAG & BONE, camicia in denim ALEXANDRE WANG

Credits: net-a-porter.com

Come indossare la felpa: con il tailleur

E se volessimo indossare la felpa anche in ufficio o in un'occasione più formale? Perché no! Purché si segua una regola fondamentale: abbinarci qualcosa di super elegante per ottenere un contrasto davvero favoloso. Come ad esempio un tailleur raffinato a tinte neutre.

Felpa a righe PULL&BEAR, completo elegante MAX MARA

Credits: pullandbear.com, net-a-porter.com

Come indossare la felpa: con la minigonna

Un altro accostamento stiloso che vi suggeriamo di provare è quello con minigonna e tacchi alti. La nostra proposta per renderlo un po' più "leggero": munirsi di una felpa bianca corta con scritta a contrasto, di una minigonna dal colore acceso (questa turchese è una "bomba"!) e di un paio di stivaletti con tacco. Un mix perfetto anche di sera, provare per credere!

Felpa ZARA, minigonna in suede PRADA, stivaletti con fibbia GIANVITO ROSSI

Credits: zara.com, net-a-porter.com