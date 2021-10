Il top che diventa ora il nostro best friend è la felpa, ideale da mixare con qualsiasi look. Per questa stagione la sweatshirt è il salva-outfit per eccellenza. Ecco i modelli più belli, da abbinare con tutto quanto

La felpa è uno dei capi must dell'autunno, un vero e proprio passepartout che ci salva in ogni occasione, salvando ogni outfit.

La sweatshirt ci piace sempre ma è nella stagione autunnale che diventa un “OMG! La amo!”

Il motivo? I motivi, semmai. E con motivi non intendiamo soltanto i disegni sulla felpa…

Questo top coniuga alla perfezione comfort, stile, mood rilassato e temperatura ottimale per quella mezza stagione in cui il termometro inizia a scendere.

In autunno la lana è ancora fuori discussione (quando in inverno scendiamo sotto zero cosa ci mettiamo se no?!) mentre il cotone di una felpa si adatta alla perfezione.

Anche la versatilità di questo indumento lo rende uno dei più amati del guardaroba targato Fall-Winter. La felpa si sposa al bacio con i look casual e al contempo si rivela il tassello a incastro perfetto dei fashion puzzle più chic.

Una felpa con cappuccio può sostituire una giacca di jeans o un giubbino in pelle nel dress code diurno, quello senza troppe pretese di formalità, almeno.

Ma una felpa leggera, in una nuance sobria e neutra, si mescola molto bene anche con gonne, pantaloni e perfino vestitini dal taglio sartoriale.

Anzi, una felpa può essere proprio la ciliegina che smorza uno stile un po' troppo raffinato, alleggerendo i toni di un’eccessiva eleganza.

Per avere un modello davvero versatile, puntate sulle palette cromatiche classiche che fanno del nero, del bianco, del blu navy e del marrone i protagonisti cromatici delle mise da giorno. Una felpa black o testa di moro è già una buona base di partenza per ottenere un risultato non troppo "easy".

Anche il design sarebbe meglio sceglierlo basic, nel senso che il troppo stroppia sempre, pure nella felpa. Linee pulite, pochi fronzoli, eccessi ridotti al minimo: l'eleganza risiede nella semplicità, sempre, quindi preferire una felpa essenziale è un biglietto solo andata verso lo charme.

Ma chi ama un po' di stravaganza non dovrà per forza zittire la propria passione: tra le tendenze di quest'anno, ci sono anche stampe, fantasie e disegni accattivanti. Dalle grafiche un po' vintage fino alle scritte con font ricercati, potete sbizzarrirvi.

Ricordatevi che vanno molto le felpe che riportano come unica scritta il marchio, in un tripudio di semplicità pura.

Passiamo ora dalle parole ai fatti (o meglio: alle immagini). Ecco la nostra selezione di 13 felpe per l'autunno 2021. Siete pronte al colpo di fulmine?





ADIDAS Felpa monocromatica dal design semplice e minimalista.

BALENCIAGA Felpa over con cappuccio e tasca grande orizzontale nella parte anteriore.

DIXIE Felpa con scritta e applicazioni patchwork.

GIVENCHY Felpa cropped.

IMPERIAL Felpa con cappuccio e tasca grande nella parte anteriore.

LOEWE Felpa con cappuccio e chiusura a zip in jersey.

MONCLER Felpa con cappuccio.

SAINT LAURENT Felpa con stampa e scritta.

SANDRO Felpa con applicazioni patchwork e ricami.

STELLA MCCARTNEY Felpa con stampa in grafica.

THINK PINK Felpa con stampa.

TWINSET Felpa over con cappuccio.

WOOLRICH Felpa con scritta.

