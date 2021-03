Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Hello Spring!

Le pillole di moda di questa settimana sanno proprio di primavera, con nuovi inizi e grandi ritorni.

Oggi vi sveliamo le iniziative più belle, le capsule che non vedrete l’ora di indossare e i dietro le quinte dei set e delle sfilate più interessanti.

Scoprite di cosa stiamo parlando leggendo le nostre fashion pills, la rassegna delle news di moda del venerdì di Grazia.it. #FashionPills





Fashion Pills: lunedì e l’iniziativa ANTI-DO-TO

(Credits: courtesy of press office)

Nasce ANTI-DO-TO, un brand attivista “Made in Veneto”, che identifica e affronta i problemi dei nostri tempi. Il progetto parte dal prodotto, una collezione sostenibile fatta di 15 capi leisure e urban, i cui proventi della vendita verranno devoluti al 50% a iniziative d’impatto sociale. Il brand vuole essere un mezzo per cambiare le cose, l’antidoto, appunto, a temi legati alla salute mentale e fisica, inclusione e infine il benessere del pianeta. Alle parole si aggiungono i fatti concreti come il primo progetto di costruire uno skatepark nel porto di Gaza, un ambiente naturalmente inclusivo e fonte di libera espressione. Per scoprire di più, visitate il sito di ANTI-DO-TO, dove potrete acquistare in esclusiva i capi della capsule. #ActOfChange





Fashion Pills: martedì e Madalina Ghenea indossa Damiani sul set di "House of Gucci"

(Credits: courtesy of press office)

Alzi la mano chi, dopo aver visto le immagini di Lady Gaga e Adam Driver dal set, non ha una pazza voglia di vedere il film “House of Gucci”di Ridley Scott. Le riprese italiane si sono ora spostate a Roma, dove martedì è stata paparazzata la bellissima Madalina Ghenea al fianco di Al Pacino nei panni di Sofia Loren. C’è da dire che la somiglianza tra le due è davvero notevole e anche i costumi sono studiati in ogni minimo dettaglio per ricreare l’appeal retrò degli anni 50. Il dettaglio più glam e abbagliante in assoluto erano sicuramente i gioielli firmati Damiani. I grandi orecchini a bottone modello “Mimosa”, il pendente “Belle Epoque” e l'anello “Gomitolo”, creazioni dalle linee vintage che erano la "cherry on top" di un look che a questo punto non vediamo l'ora di vedere sugli schermi. #HouseOfGucci

Fashion Pills: mercoledì e la sfilata di Raf Simons

(Credits: Getty Images)

Mercoledì è andato in scena in formato digitale lo show FW 21 di Raf Simons. Si tratta di una sfilata Co-Ed composta di 54 look, molti dei quali genderless, ovvero adatti ad essere indossati da uomo e donna. I tanti riferimenti personali al mondo del cinema, della musica e della letteratura, rendono questa collezione intima e simbolica, tutta da interpretare proprio come si fa con un’opera d’arte. Ricamate sulle camicie o stampate su etichette di giacche e maglioni si scorgono parole come fedeltà, devozione, ataraxia, tutti richiami al mondo dello stilista e alle influenze dietro ogni capo. Eccezionali anche i volumi, talmente over da essere quasi distaccati dal corpo, il che è sempre un tratto distintivo dello stile di Raf Simons. Vi abbiamo incuriosito? Guardate la sfilata e diteci la vostra! (la sfilata di Raf Simons FW21). #RafSimonsFW21





Fashion Pills: giovedì e la capsule collection di WAIT&SEE per ISOLE&VULCANI

(Credits: courtesy of press office)

Annunciata una nuova incantevole collaborazione tra il famoso store Wait and See di Milano e il brand di costumi da bagno Made in Italy Isole e Vulcani. Quest’ultimo è ormai diventato pioniere di sostenibilità nel settore, vantando una produzione dall’impatto ambientale praticamente pari a zero. Tutti i costumi di Isole e Vulcani sono realizzati in cotone organico e privi di qualsiasi cucitura tanto che sono caratterizzati dalle spalline annodate, disponibili in tantissimi colori e stampe vivaci. La collab con Wait and See ha un forte richiamo retrò, dato dalle righe orizzontali sottili e colorate e dalle culotte a vita alta proposte in molte varianti. Questa capsule esclusiva sarà venduta presso lo store Wait and See della fondatrice Umberta Zambelletti e online sul sito di Isole e Vulcani. Buono shopping! #MadeInItalyCollab





Fashion Pills: venerdì e Levi's RED

(Credits: Anthon Corbijn)

A distanza di 20 anni torna Levi’s RED, la capsule che RE-immagina e RE-interpreta i grandi classici del brand in chiave moderna. L’intera collezione si rifà al passato, con capi dalla vestibilità loose e comfy anni 90, “marchiati” da cuciture zig zag e black patch. La campagna Levi’s RED è stata scattata dal fotografo Anthon Corbijn, richiamando lo stile urban che caratterizza i capi RED. Visitate il sito Levi’s dove troverete tutta la collezione. #LiveInLevis