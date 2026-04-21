Inizia il periodo del Toro, uno dei più tenaci dello zodiaco. Scoprite con noi quali i capi e gli accessori perfetti per le nate nel segno







L'ultima settimana di aprile ci fa dare il benvenuto a un nuovo segno dello zodiaco. Parliamo del Toro, uno dei suoi membri più tenaci e concreti, come vedrete tra poco, anche in fatto di look.

Segno pragmatico e solido, leale e determinato, il toro ama le cose belle e fatte bene, ha una spiccata propensione per la bellezza e per i piaceri della vita.

Nel suo guardaroba trovano così spazio capi ricchi di dettagli, intrecci e ricami finemente realizzati ma anche stampe che evocano la sua voglia di vivere bene godendosi i propri sfizi.

Il Toro ha un occhio particolare per ciò che è innovativo: per questo non rinuncia a sperimentare, anche in fatto di materiali pioneristici e fuori dall'ordinario.

Dalla giacca in pelle, che incarna forza e determinazione, alle pantofole che svelano il lato più pigro e lento che ogni tanto deve prendere il sopravvento, scoprite quali sono i must-have dedicati alle nate nel segno.



Giacca Kassia in pelle oversize, BA&SH.

Credits: ba-sh.com



T-shirt con stampa, MARC 'O POLO.

Credits: Marc-o-polo.com



Jeans in denim PURE.TECH, tecnologia che assorbe gli agenti inquinanti, STELLA MCCARTNEY.

Credits: Stellamccartney.com



Sneakers Collapse in denim, PRADA.

Credits: Prada.com









Borsa a spalla in crochet, SANDRO.

Credits: Sandro-paris.com

Top con balze sangallo, SÉZANE.

Credits: Sezane.com

Collana Supernova in oro 9kt, ATELIER VM.

Credits: Ateliervm.com



Cappello da baseball Nologo in cotone, BALENCIAGA.

Credits: Mytheresa.com



Pantafola in tessuto con suola spessa, CROCS.

Credits: Zalando.it