Fashion oroscopo: i must-have dedicati al segno del Toro
L'ultima settimana di aprile ci fa dare il benvenuto a un nuovo segno dello zodiaco. Parliamo del Toro, uno dei suoi membri più tenaci e concreti, come vedrete tra poco, anche in fatto di look.
Segno pragmatico e solido, leale e determinato, il toro ama le cose belle e fatte bene, ha una spiccata propensione per la bellezza e per i piaceri della vita.
Nel suo guardaroba trovano così spazio capi ricchi di dettagli, intrecci e ricami finemente realizzati ma anche stampe che evocano la sua voglia di vivere bene godendosi i propri sfizi.
Il Toro ha un occhio particolare per ciò che è innovativo: per questo non rinuncia a sperimentare, anche in fatto di materiali pioneristici e fuori dall'ordinario.
Dalla giacca in pelle, che incarna forza e determinazione, alle pantofole che svelano il lato più pigro e lento che ogni tanto deve prendere il sopravvento, scoprite quali sono i must-have dedicati alle nate nel segno.
Giacca Kassia in pelle oversize, BA&SH.
Credits: ba-sh.com
T-shirt con stampa, MARC 'O POLO.
Credits: Marc-o-polo.com
Jeans in denim PURE.TECH, tecnologia che assorbe gli agenti inquinanti, STELLA MCCARTNEY.
Credits: Stellamccartney.com
Sneakers Collapse in denim, PRADA.
Credits: Prada.com
Borsa a spalla in crochet, SANDRO.
Credits: Sandro-paris.com
Top con balze sangallo, SÉZANE.
Credits: Sezane.com
Collana Supernova in oro 9kt, ATELIER VM.
Credits: Ateliervm.com
Cappello da baseball Nologo in cotone, BALENCIAGA.
Credits: Mytheresa.com
Pantafola in tessuto con suola spessa, CROCS.
Credits: Zalando.it
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