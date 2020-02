In attesa della main collection che chiuderà la settimana della moda milanese, Re Giorgio ci impartisce ancora una lezione di stile con la collezione Emporio Armani che vede protagonista una donna istintiva e autentica.

Che le regole siano fatte per essere infrante è un assioma ricorrente nel mondo del fashion. E le sfilate che si stanno susseguendo in questo intenso mese dedicato al prêt-à-porter femminile non fanno che avvalorarlo.

L’ultima, raffinatissima dimostrazione in ordine di tempo arriva da Giorgio Armani, che nella mattinata di oggi ha presentato a Milano la collezione Autunno-Inverno 2020 della linea Emporio Armani.

A solcare la passerella nera a specchio è una creatura istintiva ed eclettica, «che spiazza e sorprende, giocando con la moda e scrivendo da sola alle regole del gioco, per raccontare com'è davvero».

Maschile e femminile si mescolano e si confondono nella visione dello stilista, che veste la sua donna con giacche da dandy - portate con tanto di camicia con gemelli e jabot di velluto - e lunghi cappotti doppiopetto in tessuto spigato.

Le gambe sono in primo piano, messe in risalto da shorts e abiti corti in velluto o satin ricoperti di rouches e volant, che si contrappongono alle silhouette androgine dei completi tipicamente "armaniani".

La cravatta - accessorio da uomo per eccellenza - assume i connotati di un vezzo iperfemminile e diventa leitmotiv di gran parte dei look. La ritroviamo in forma di fiocco sugli abiti in velluto, indossata a mo' di choker, e persino declinata come top nella sua versione più estremizzata.

A enfatizzare la doppia anima della collezione sono i tessuti: il rigore dei check e dei macro pied-de-poule è sdrammatizzato dalla delicatezza del pizzo e da cascate di velluto, mentre la mano ruvida delle lane maschili è controbilanciata dal dinamismo degli imbottiti realizzati con materiali riciclati, da qualche tempo entrati a far parte stabilmente delle collezioni uomo e donna del marchio.

«Questa stagione estremizza le scelte, esprimendosi in piena libertà, in un discorso istintivo e pieno di ironia», ha dichiarato Re Giorgio rimarcando il concetto anche attraverso una palette cromatica incentrata quasi esclusivamente sui toni del bianco e nero, ravvivata sul finale da pennellate vibranti di verde e blu.

