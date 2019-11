Quest'inverno scegliamo una pelliccia eco e abbracciamo il trend animal friendly. Lo ha detto anche Sua Maestà, la Regina Elisabetta...



Da qualche stagione sono loro le "regine" assolute dell'inverno: parliamo delle pellicce ecologiche, amatissime da celeb, influencer e innumerevoli designer.

Ma il trend ha colpito persino Sua Alezza Reale, la Regina Elisabetta!

Solo due giorni fa, i portavoce di Queen Elisabeth hanno annunciato che in futuro Sua Maestà abolirà l’utilizzo di qualsiasi tipo di pelliccia animale.





(Credits: Instagram)

Angela Kelly, guardarobiera della Regina, ha ribadito il concetto dichiarando che, in occasioni particolarmente fredde, la regina indosserà esclusivamente pellicce ecologiche, non a caso, uno dei trend più in voga di questa stagione.

La sovrana si è dunque unita alle richieste degli animalisti che da anni si battono reclamando un approccio etico e sostenibile del mondo della moda e che sono stati ascoltati da tante maison come Gucci, Giorgio Armani, Michael Kors e Prada.

C’è da dire che le pellicce eco del momento sono bellissime, ricercate e soprattutto di grande qualità.





(Credits: Instagram)

Dunque, poiché il freddo sta arrivando e presto avvisteremo la Regina Elisabetta con una pelliccia ecologica degna di una Royal, che ne dite di avvantaggiarci e cavalcare il trend eco fur acquistando una pelliccia sintetica nuova nuova?

Non vi resta che scegliere tra le 16 proposte animal friendly della nostra gallery!





(Credits: Desigual)

La proposta di Desigual è un tripudio di colori accesi che creano un effetto tigrato molto grintoso e pop. #ColourEcoFur





(Credits: MVP Wardrobe)

La proposta di MVP Wardrobe è classica e versatile grazie al color cammello teddy bear e sarà il vostro passepartout per le giornate più fredde! #TeddyBear





(Credits: Dondup)

"That don't impress me much!", vi ricordate la cantante Shania Twain ricoperta di print leopardo con pelliccia ecologica inclusa? Con la proposta wild e divertente di Dondup potrete ricreare lo stesso iconico look! #WildEcoFur





(Credits: Elisabetta Franchi)

L'inimitabile Elisabetta Franchi, animalista e attivista da sempre, è stata una vera pioniera della pelliccia eco. Per questo le sue proposte pelose in collezione sono inimitabili. #EFLOVESANIMALS









(Credits: GCDS)

GCDS ci propone una pelliccia modello "vestaglia" in color visone naturale con logo stampato all over. #LogoEcoFur





(Credits: Kocca)

La proposta di Kocca è in uno dei colori moda più amati, il burgundy. #BordeauxEcoFur





(Credits: Herno)

Il modello di Herno è nero e imbottito di piumino all'interno per ripararvi anche dalle temperature più rigide. #PaddedEcoFur





(Credits: Shrimps)

Maniche a sbuffo in color carta da zucchero sulla proposta di Shrimps, brand specializzato in pellicce ecologiche super modaiole! #StylishEcoFur





(Credits: YOOX)

La pelliccia sintetica di Patrizia Pepe è bella e particolare grazie al disegno di fiori colorati. #FlowerPrint





(Credits: Sisley)

La versione di eco fur jacket di Sisley è un patchwork di colori che vanno dal beige, al tan, al marrone ed è resa molto seventies dal pelo lungo e liscio. #CamouflageEcoFur





(Credits: Farfetch)

"Una zebra a pois"... ah no, una pelliccia a pois, firmata Unreal Fur. #PolkaDotEcoFur





(Credits: YOOX)

Candida ed essenziale, la giacca di Venus in Fur è perfetta se amate indossare i colori chiari d'inverno. #DeepWhite





(Credits: Stella McCartney)

La mitica Stella McCartney non ha bisogno di presentazioni perché è stata una vera avanguardista in fatto di sostenibilità e rispetto degli animali. Il suo cappotto lungo effetto cammello è una delle tante proposte animal friendly in collezione! #AvanguardiaPura





(Credits: Farfetch)

Tibi propone un cappotto in eco pelliccia a vestaglia molto chic in grigio perla. #EcoFurCoat





(Credits: Philosophy by Lorenzo Serafini)

La pelliccia eco in pelo mongolian è grunge e metropolitana, firmata Philosophy by Lorenzo Serafini. #NinetiesGrunge





(Credits: Attico)

La proposta di Attico ha spalle costruite e cintura in vita, dettagli che la rendono in pieno stile anni 80. #RétroStyle