Un luogo surreale in cui le modelle si muovono sinuose, indossando abiti eterei e impalpabili: Maria Grazia Chiuri rende omaggio alla natura e presenta la nuova collezione primavera-estate 2020 di Dior in una passerella trasformata per l’occasione in un bosco incantato.

Già nel 2017, al debutto con la sua prima Haute Couture per la maison, la stilista romana si era lasciata ispirare dal mondo naturale dando vita a una collezione ricca di capi d’ispirazione bucolica e di abiti a fiori divenuti poi un’icona. Oggi a distanza di pochi anni, il direttore creativo torna ad esplorare questo tema, confermando anche il grande impegno di Dior per la sostenibilità e a favore di una moda etica.

'I fiori e le piante non hanno solo uno scopo ornamentale, sono il nostro ambiente. Ci impegniamo a prenderci cura di loro, oggi più che mai.” ha confermato Maria Grazia Chiuri che ha voluto fortemente nella scenografia dello show 164 alberi, che dopo la sfilata saranno riutilizzati e impiegati a Parigi in nuovi progetti di rimboschimento.





Lo show ha visto il trionfo di fantasie a fiori, stampe botaniche e ricami che hanno fatto capolino su abiti, gonne, capispalla e shorts.





I vestiti a fiori sono stati senza dubbio gli indiscussi protagonisti della nuova collezione di Dior. Gli abiti midi si alternano a lunghi abiti in chiffon, a chemisier fluttuanti e a maxi dress con inserti in rete o dettagli vedo-non vedo, tutti indossati con cintura in vita e contraddistinti da stampe o ricami floreali.





La palette è molto raffinata e spazia dal beige all’azzurro (spesso abbinati insieme) al nero e al bianco, cui si aggiunge qualche tocco di verde, giallo e rosa. Quanto alle stampe, oltre a quelle floreali, sono le righe, i motivi damier e quelli pied de poule a farla da padrone nella collezione.





Non sono mancati i completi giacca-pantalone, proposti anche in versione "estiva" con i bermuda al posto dei classici pantaloni lunghi.





Tra le gonne spiccano quelle midi, in tulle, in organza o a portafoglio, da indossare con camicie dai colori vivaci o direttamente con bikini e accessori da spiaggia.





Tra gli accessori, le cinture sono un must e si indossano sia sopra gli abiti che sopra i capispalla. I cappelli a cloche in paglia, le collane a catena e i choker preziosi completano ogni look, quanto alle scarpe, espadrillas, sandali lace-up e infradito si portano anche con gli abiti da sera.