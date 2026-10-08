Taylor Hill, Lena Mahfouf, Rebecca Donaldson, Grece Ghanem e Romee Strijd reinterpretano cinque iconiche silhouette del brand in una capsule che celebra individualità ed empowerment femminile. Scopriamole insieme

Questo autunno DeMellier ICONS 26 riunisce cinque donne dal forte impatto nel mondo della moda e della creatività per una capsule collection in edizione limitata che celebra l'individualità, la sicurezza di sé e il modo unico in cui ciascuna interpreta il proprio stile.

Taylor Hill, Lena Mahfouf, Rebecca Donaldson, Grece Ghanem e Romee Strijd hanno infatti lavorato insieme a Mireia Llusia-Lindh e al team di design del brand per reinterpretare alcune delle sue silhouette più riconoscibili, trasformandole in cinque versioni speciali. Vediamole insieme!

Credits: Courtesy of Press Office

Il progetto è nato da un processo creativo condiviso, che ha coinvolto le protagoniste in ogni fase della realizzazione: dai primi moodboard alla ricerca di colori e materiali, fino alla revisione dei prototipi, delle finiture e dei dettagli conclusivi. Questa collaborazione ha dato vita a cinque borse che, pur mantenendo l'identità essenziale e senza tempo di DeMellier, riflettono personalità e sensibilità molto diverse.

Taylor Hill ha scelto The Large Siena Bucket in Burgundy Croc-Effect, una versione dal carattere deciso che si inserisce nella quotidianità della supermodel e imprenditrice americana. Lena Mahfouf, conosciuta come Lena Situations, ha invece reinterpretato The New York in Fern Suede & Smooth Grain, puntando su una combinazione materica dall'eleganza discreta.

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Per Rebecca Donaldson, modella e imprenditrice scozzese, la scelta è ricaduta su The Stockholm Shoulder in Dark Sage Fine Grain, mentre Grece Ghanem ha portato il suo approccio personale e libero alla moda su The Midi Hudson, proposta in Dark Navy Croc-Effect. Chiude la selezione Romee Strijd, che ha scelto The Stockholm in Dark Brown Fine Grain.

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DeMellier ICONS 26 : cinque volti, cinque visioni

Cinque donne, dunque, ma anche cinque percorsi molto diversi. Hill arriva dalla moda internazionale e dall'imprenditoria; Mahfouf ha trasformato il proprio universo digitale in una piattaforma creativa che comprende editoria e podcast; Donaldson unisce moda e formazione nel fashion branding; Ghanem ha costruito una community intorno a un'idea di stile libera dalle convenzioni; Strijd ha invece ampliato la propria voce oltre le passerelle, affrontando anche temi come benessere e maternità.

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A unirle non è quindi soltanto la moda, ma una serie di valori che hanno reso naturale l'incontro con DeMellier, quali l'empowerment femminile, l'attenzione alla qualità e l'idea di creare oggetti destinati a durare sono infatti parte integrante dell'identità del brand. «Quello che amo di DeMellier sono i suoi valori: crea borse senza tempo, con una grande attenzione alla qualità artigianale e ai dettagli», racconta Mahfouf parlando della sua collaborazione. Ghanem sottolinea invece la sintonia con un approccio che mette al centro pezzi «pensati per durare nel tempo e da indossare con sicurezza».

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Creare, con uno scopo

Ed è proprio il concetto di purpose a fare da filo conduttore alla capsule. Fin dalla sua fondazione, DeMellier ha posto l'empowerment femminile al centro del proprio progetto, anche attraverso A Bag, A Life, l'iniziativa permanente che collega ogni acquisto al finanziamento di vaccini salvavita e trattamenti medici per bambini in difficoltà attraverso SOS Children’s Villages. A oggi, il programma ha contribuito a finanziare 2,5 milioni di vaccini.

Con ICONS 26, il brand sceglie così di raccontare l'idea di icona in una forma meno definita e più personale. Non esiste un unico modo di esserlo: può passare attraverso una carriera nella moda, un progetto imprenditoriale, una community, un impegno sociale o semplicemente la capacità di costruire nel tempo un'identità riconoscibile. Cinque donne, cinque borse e altrettanti modi di interpretare lo stile, con un elemento in comune, quello della libertà di farlo a modo proprio.