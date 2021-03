Vestiti maxi di cotone, fiocchi nei capelli e paesaggi che non hanno fine. Benvenute nell'universo #cottagecore!



Il #cottagecore è un mondo che esiste solo al tramonto, immerso nella luce oro e rosa del cielo, dove non fa mai freddo e si vive in armonia con la natura, anche se non si lavora nei campi. Si indossano vestiti leggeri a stampe floreali e si cammina scalzi. Il trend nasce come risultato dell’idealizzazione della vita nelle campagne inglesi e, ci spiace dirlo, esiste solo sui social (o almeno così pare).

Il cottagecore nasce nel 2017 ma è nel 2020 durante la pandemia che si guadagna ampio spazio, un’altra forma di "escapismo" usata dalla Gen Z, una via di fuga dalla città (e dai suoi minuscoli monolocali con affitti folli). Il lockdown ha avuto la sua parte: ha forzato tutti a rimanere chiusi in casa, unica finestra sul mondo: Internet. Così una parte della Gen Z si è rifugiata su Tumblr, TikTok e Instagram in un mondo bucolico fatto di campi di grano e mucche e animaletti vari con cui condividere il pane appena sfornato in eleganti cucine "rustiche".



Non a caso, le attività tipiche del #cottagecore sono le stesse che ci tenevano occupati durante i primi mesi della pandemia: fare il pane fresco e i dolci, imparare l’uncinetto, tenere in ordine il giardino o comprare piante da appartamento. Era un ritorno alle cose più semplici ed umili della vita, un momento per riscoprire attimi che, nella consueta frenesia della nostra "vecchia" vita trovavamo poco posto.



https://www.tiktok.com/@atbluehour/video/6903330702079708422?lang=en&is_copy_url=1&is_from_webapp=v2

Anche se poi queste attività sono andate "scemando" nel corso dei mesi (dopo un po' si è stufi di informare come un panettiere!), sono comunque rimaste in voga su internet. Amanda Brennan, un’esperta di tendenze di Tumblr, ha riferito a Vox che ogni volta che c’è stato un picco dei casi c’è stato anche un picco del trend Cottagecore. Basta guardare i numeri che l’hashtag #cottagecore ha accumulato: 5,5 miliardi di visualizzazioni su TikTok e quasi un milione e mezzo di post su Instagram.

Quindi non c’è da stupirci se l’abito che ha segnato il 2020 è lo Strawberry Dress di Lirika Matoshi, indossato anche da Harry Styles. Questo vestito non si ferma ai soliti trend, ovvero vestiti prairie (ovvero ispirati al mood "La casa nella prateria"), gonne lunghe e svolazzanti, maxi abiti, stampe a fiori, pizzo, camicie con maniche a sbuffo, colletti, e cesti di vimini come borse. Lo Strawberry Dress eleva l’essenza del cottagecore aggiungendoci strati di tulle rosa e fragole glitterate, ben lontane dai toni neutrali e pacati del cottagecore.



La vita #cottagecore, inutile negarlo, è difficile da raggiungere se non si possiede già una casa in campagna, ma vestirsi in modo #cottagecore per sentirsi più vicini a questa realtà è molto più semplice! Ecco una selezione per ricreare anche nel salotto di casa vostra il look da picnic in una giornata d’estate in campagna.

