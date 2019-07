Altro che noiosi! I costumi neri sono un vero must per chi sogna un look elegante e raffinato anche sulla bagnasciuga.



Le nuove collezioni di beachwear sono un trionfo di tinte vitaminiche e fantasie vivaci, e del resto non c’è stagione migliore di questa per giocare e osare un po’ di più con i colori, ma c’è un’alternativa per chi anche al mare preferisce look più semplici e discreti: i costumi neri, modelli interi o a due pezzi che puntualmente ogni anno tornano a fare capolino tra le grandi tendenze dell’estate.

Versatili, eleganti, intramontabili: i costumi total black hanno la grande capacità di rendere super chic anche una semplice mise per la spiaggia e forse è anche perché questo che non ci stancano mai.





Se “less is more” è la vostra filosofia e i costumi neri sono i vostri preferiti da sempre, non vi resta dunque che iniziare la ricerca di nuovi modelli che vi calzino a pennello.

Nelle prossime settimane, via libera a bikini a fascia, a triangolo o a balconcino, impreziositi da nodi, ricami, cinture e applicazioni floreali; o a costumi interi, con scolli profondi o in versione monospalla, ricchi di fiocchi, balze o volant.

Se in genere sul bagnasciuga amate sfoggiare i modelli iper colorati e avete ancora qualche sulla versatilità dei costumi neri, ecco una selezione di proposte che siamo sicure vi farà cambiare subito idea!





ISABEL MARANT Top bikini nero monospalla e slip con arricciature

Credits: farfetch.com









LA PERLA Costume nero intero con incroci laterali della collezione “Mediterraneo”

Credits: laperla.com









& OTHER STORIES Bikini nero con le ruches

Credits: stories.com













CALZEDONIA Costume intero nero monospalla con fiocco

Credits: it.calzedonia.com









MARYSIA Top nero con nodo e slip a vita alta

Credits: farfetch.com









CLARA AESTAS Costume nero intero con dettagli in pizzo macramé

Credits: claraestas.com





TEZENIS Bikini nero a balconcino con laccetti e slip a vita alta con laccetti

Credits: tezenis.com









SOLID&STRIPED Costume nero intero con cintura in vita

Credits: farfetch.com









FLEUR DU MAL Triangolo nero ricamato e slip con i laccetti

Credits: farfetch.com









YAMAMAY Costume intero nero con coppe differenziate

Credits: yamamay.com





MANGO Bkini nero con l’orlo smerlato

Credits: shop.mango.com





MARA HOFFMAN Costume intero nero con fiocco

Credits: farfetch.com













BE POPSY Costume intero monospalla con volant

Credits: bepopsy.com





OYSHO Bikini nero a triangolo e slip classico

Credits: oysho.com





TRIUMPH Costume nero intero con inserti in pizzo

Credits: it.triumph.com





TORY BURCH Costume nero intero con lacci laterali

Credits: farfetch.com