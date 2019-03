Che l'egemonia del due pezzi sia stata oscurata dai costumi interi? Dalle ultime tendenze sembrerebbe proprio di sì



Non vogliamo certo sostenere che il mitico bikini non abbia più una "ragion d'essere", per carità!

Però basta sbirciare tra le collezioni dei brand di beachwear più noti per rendersi conto che i veri protagonisti adesso sono loro: i costumi interi.

Una tendenza esplosa nelle ultime stagioni, che ha contagiato in breve tempo persino le fedelissime del due pezzi che mai e poi mai si sarebbero sognate di convertirsi all'intero.





Costumi da bagno: gli interi più belli dell’estate 2019 GUCCI



& OTHER STORIES



CALZEDONIA





SOLOBLU



ISOLE & VULCANI



LA PERLA





LOS TRAPITOS AL SOL



MARGARITA



MARYAN MEHLHORN





PRIMARK



PRINCESSE TAM TAM



TEZENIS





TRIUMPH



WATERCULT



YAMAMAY





ZADIG & VOLTAIRE



ZIMMERMANN



Il motivo di tutto questo successo? Tanto per cominciare sono bellissimi e modellano alla perfezione la silhouette, camuffando un po' anche la pancetta.

E poi sono davvero versatili e cool, e non solo in spiaggia. Basta aggiungere una gonna o un paio di pantaloni, et voilà, ecco il look perfetto per l'aperitivo in spiaggia al tramonto.

Dal modello bianco ruches di Calzedonia a quello con limoni stampati di Tezenis fino alla variante con scritta funny di Yamamay.

Non aveta una pazza pazza voglia di collezionarli tutti?





Foto di apertura: lookbook Mimì à la mer