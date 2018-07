I costumi più postati su Instagram da Chiara Ferragni, Kim Kardashian e le altre influencer? Eccoli qui!



Ogni anno fin dai primissimi caldi Instagram viene letteralmente invaso da foto in costume da bagno: al mare, al lago...persino nella piscinetta di casa!

Star e influencer, naturalmente, sono le prime della lista a pubblicare sui social post in cui mostrano i posti stupendi che frequentano e, soprattutto, le loro preferenze in fatto di beachwear.

Quali sono i modelli preferiti da Chiara Ferragni, Kim Kardashian, Emily Ratajkowski e le altre "Instagrammer" più cool del momento?

Abbiamo sbirciato sui loro profili IG alla ricerca delle scelte più vincenti.

Giusto in tempo per comprare l'ultimo bikini da mettere in valigia, no?

CHIARA FERRAGNI E IL COSTUME CON RUCHES









Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 11, 2018 at 2:04 PDT

Chiara, digital ambassador di Calzedonia, indossa un modello intero del brand.

(Courtesy of Press Office)





EMILY RATAJKOWSKI E IL COSTUME LEOPARDATO









Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: Lug 15, 2018 at 4:18 PDT

Da vera "panterona" del web, Emily non può che scegliere un bikini leopardato e possibilmente dalle dimensioni ridotte.





KIM KARDASHIAN E IL COSTUME CON SPALLINE LARGHE





Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian) in data: Apr 9, 2018 at 7:17 PDT

Una femminilità così esplosiva va "sostenuta" con il giusto reggiseno: perfetto questo modello con spalline larghe dall'animo sporty.





AIMEE SONG E IL COSTUME A POIS









Un post condiviso da Aimee Song (@songofstyle) in data: Lug 18, 2018 at 10:54 PDT

La fashion blogger di "Song of Style" punta invece sul filone "vintage inspired" con un romantico bikini a pois dal design rétro.





HANNELI MUSTAPARTA E IL COSTUME STAMPA VICHY





Un post condiviso da Hanneli Mustaparta (@hannelim) in data: Ago 3, 2017 at 8:41 PDT

Un'altra stampa azzeccatissima quest'anno è quella Vichy. E i quadretti che avevano fatto innamorare B.B. negli anni 60, conquistano anche la style icon norvegese (e noi!).





ALEXA CHUNG E IL COSTUME OPTICAL





Un post condiviso da Alexa (@alexachung) in data: Giu 21, 2018 at 10:57 PDT

Alexa Chung sceglie un modello intero stampa optical, declinato sul black&white. Cool come sempre.





ALESSANDRA AMBROSIO E IL COSTUME BIANCO MINIMAL





Al Mare 🇮🇹⚓️🇮🇹 #Capri #foreveronvacation Un post condiviso da Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) in data: Lug 1, 2018 at 5:54 PDT

Un altro trend del beachwear è il ritorno dei costumi bianchi, dalla linea essenziale e super minimal. E se non li indossa una come Alessandra Ambrosio, chi mai potrebbe?





LEVANTE E IL COSTUME CON STELLE E STRISCE





Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial) in data: Giu 15, 2018 at 10:48 PDT

L'eclettica cantante, protagonista quest'estate dei Festival più cool con Tezenis, sceglie uno dei modelli di punta della collezione del brand: il bikini Stars & Striped.

SARA SAMPAIO E IL COSTUME TRIKINI





Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: Feb 19, 2018 at 9:54 PST

Con un fisico tonico come il suo, il trikini è senz'altro una scelta vincente. Del resto è un vero must dell'estate 2018.

GILDA AMBROSIO E IL COSTUME CON LOGO STAMPATO





Un post condiviso da Gilda Ambrosio (@gildaambrosio) in data: Giu 11, 2018 at 10:05 PDT

Gilda nella splendida cornice di Capri, con i Faraglioni sullo sfondo, sfoggia un intero blu notte di Chanel con logo stampato. La "logo mania" insomma non accenna a perdere consensi.