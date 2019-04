Dall'intero sofisticato al bikini coloratissimo fino al due pezzi con slip a vita alta: ecco i costumi da bagno Calzedonia più cool dell'estate!



State programmando le vacanze estive o anche solo una toccata e fuga al mare in vista dei ponti?

I costumi da bagno sono il primo capo da mettere in valigia e le proposte firmate Calzedonia sono pronte a soddisfare i gusti e le esigenze di stile più disparate.

Una collezione ampia e variegata che spazia dai modelli interi dal piglio sofisticato ai bikini più cool, a tinta unita o declinati su tante fantasie colorate, dalle righe ai pois fino alle stampe più originali e funny.

Meritano poi una menzione speciale i due pezzi con slip a vita alta: un vero must dell'estate 2019 che riporta in auge le silhouette anni 50, donando un tocco vintage irresistibile al beachwear.

L'unico rischio è che vi venga voglia, proprio come è venuta a noi, di collezionarli tutti!





I costumi da bagno interi

I protagonisti dell'estate sono loro: i costumi interi! Eleganti e glamour, ci piacciono così tanto perchè ci regalano un tocco classy, che non guasta mai.

Inoltre possiamo utilizzarli anche per l'aperitivo in spiaggia o per una serata in discoteca al posto del top.



Bicolor con fiocco laterale, dalla fantasia zebrata con zip e oblò sulla pancia, candido con volant e inserti in pizzo sangallo: c'è solo l'imbarazzo della scelta.





I bikini

Più di 70 anni e non sentirli! Parliamo del bikini, un vero e proprio evergreen che non teme le mode passeggere.

Dal classicissimo con reggiseno a triangolo alle proposte più particolari in tessuto arricciato, in crochet ricamato, con spalline alla Bardot o con top a monospalla.

Le stampe? A righe verticali, a fiori, a pois, dalla fantasia maculata o pitonata per un effetto very wild, a ognuno il suo.

I due pezzi con slip a vita alta

Se adorate le forme rétro, questo è senza dubbio il modello che fa per voi. I due pezzi con slip a vita alta del resto, tra le tante qualità, annoverano anche quella di far risultare le gambe più lunghe, contenere la pancetta e slanciare l'intera silhouette.

Con occhielli dorati, con romantiche ruches o con sensuali dettagli cut-out, a voi la scelta!