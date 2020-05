Con l'estate ormai alle porte, nonostante tutte le incertezze del periodo, sale la voglia di vacanze. E naturalmente di costumi da bagno favolosi: ecco i bikini più cool della nuova stagione, tutti da collezionare!

L'estate si sta facendo largo piano piano, tra mille dubbi e mille domande su quel che sarà e su quello che potremo e non potremo fare. Ma questo periodo non è riuscito a intaccare la nostra voglia di vacanze, anzi. Dopo un lungo periodo di isolamento il desiderio di staccare i pensieri da tutto e di poterci finalmente rilassare in riva al mare è più forte che mai.

E i brand di beachwear che amiamo di più, da Calzedonia a Tezenis, passando per Yamamay e tanti altri ancora , sono pronti a soddisfare appieno le nostre esigenze di stile anche on the beach.

Dopo avervi mostrato i costumi da bagno interi più belli della spring summer 2020, ci occupiamo ora di un'altra categoria che non accenna a perdere appeal: i bikini, of course! La scelta ideale da alternare agli interi per ottenere un'abbronzatura omogenea, oltre a tanto tantissimo glamour.

Su quali modelli puntare per andare sul sicuro? Difficile dirlo, c'è una grande varietà tra le proposte di stagione, e sono una più bella dell'altra: molto dipende dalle vostre preferenze e dai vostri gusti, ovvio. Ma siamo sicure che nella nostra selezione troverete il bikini (o anche più di uno!) perfetto per valorizzarvi ed esprimere la vostra personalità al meglio.

Bikini in tessuto goffrato CALZEDONIA

Credits: calzedonia.com

Bikini in lycra spalmata con dettagli gioiello MALI' BEACHWEAR

Credits: malibeachwear.com

Bikini stampa bandana TEZENIS

Credits: tezenis.com

Bikini giallo sole YAMAMAY

Credits: yamamay.com

Bikini a pois OYSHO

Credits: oysho.com

Bikini verde pastello con volant MANGO

Credits: shop.mango.com

Bikini stampa animalier ROSA FAIA

Courtesy of Press Office

Bikini a righe multicolor LOS TRAPITOS AL SOL

Credits: lostrapitosalsol.it

Bikini a righe con bottoncini & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Bikini a fiori U&B TWINSET

Credits: twinset.com

Bikini verde con ruches FISICO

Credits: fisico.it

Bikini avorio con slip sgamabato PALMIZA

Credits: palmizaofficial.com

Bikini rosa shocking NORTH SAILS

Credits: northsails.com

Bikini stampa leopardo MANEBI

Credits: manebi.com

Credits: isolevulcani.com

Bikini a fiori con volant H&M

Credits: hm.com