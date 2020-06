Dagli eleganti bikini in stile marinière ai one piece swimsuit dai colori più vivaci: ecco una carrellata di costumi a righe che non vedrete l’ora di sfoggiare quest’estate.

Il countdown è ormai iniziato e anche se non sappiamo ancora con certezza cosa ne sarà della nostra estate, la stagione calda sta per arrivare e, in attesa di capire quando potremo finalmente tornare a viaggiare, possiamo almeno cominciare a pianificare qualche giorno di relax sotto il sole.

Che sia per un weekend al mare, per una giornata al lago o semplicemente per qualche ora di tintarella sul terrazzo di casa, è questo il momento giusto per regalarsi un nuovo costume a righe da sfoderare alla prima occasione.

Grande classico della moda mare, i costumi a righe tornano a grande richiesta anche nelle nuove collezioni di beachwear e le nuove versioni proposte per l’estate 2020 sono una più bella dell’altra.

Costumi interi monospalla, triangoli, balconcini, bikini con slip a vita alta: anche in questa stagione i costumi a righe non mancano infatti all’appello e si guadagnano un posto d’onore nella lista dei pezzi must del guardaroba estivo.

Da quelli a righe bianche e blu, in perfetto stile navy, a quelli dalle più divertenti righe multicolor, che danno un tocco di brio ai look per la spiaggia.

Voi avete già scovato i vostri modelli del cuore? Se la risposta è no, niente paura: vi segnaliamo noi quelli più cool che si trovano adesso in circolazione. Eccone alcuni che siamo certe vi conquisteranno a prima vista!

CALZEDONIA Costume intero a righe verticali multicolor

Credits: courtesy of press office

LOS TRAPITOS AL SOL Bikini a righe multicolor con slip a vita alta

Credits: courtesy of press office

PETIT BATEAU Due pezzi a righe, con top a foulard e slip in maglia di poliammide

Credits: petitbateau.it



U&B TWINSET Bikini a righe con banda di strass

Credits: twinset.com

MOMONI' Costume intero a righe rosa e bianche

Credits: courtesy of press office

YAMAMAY Triangolo a righe con slip coordinato

Credits: yamamay.com

OYSHO Costume intero a righe orizzontali multicolor

Credits: oysho.com

FENDI Bikini a righe bianche e rosse con le ruches

Credits: mytheresa.com

MONKI Costume intero a righe verticali

Credits: zalando.it

ISOLE E VULCANI Bikini a fascia a righe con slip a vita alta

Credits: courtesy of press office

MIMI’ A LA MER Costume intero a righe multicolor

Credits: yoox.com

SOLID&STRIPED Bikini a righe verdi e bianche

Credits: matchefashion.com

C'EST LA V Costume intero a righe orizzontali

Credits: courtesy of press office

FRAMED Bikini a vita alta a righe orizzontali

Credits: farfetch.com

TOMMY HILFIGER Costume intero con righe all over

Credits: it.tommy.com

MALI’ BEACHWEAR Costume a righe con fascia monospalla

Credits: courtesy of press office

H&M Costume intero a righe verticali gialle e bianche

Credits: 2.hm.com

TEZENIS Bikini con laccetti e brasiliano a righe nere e rosa

Credits: tezenis.com

TRIUMPH Costume intero a righe dal taglio asimmetrico

Credits: it.triumph.com