Capispalla di carattere e texture preziose: ecco i pezzi chiave della nuova collezione di Mango da avere per affrontare Novembre con uno stile pazzesco!

Arrivano i primi freddi e - ve lo confessiamo - specialmente alcune mattine più "difficili" la nostra voglia di "vestirci bene" inizia un po' a vacillare. Ad arrivare in nostro soccorso ci pensa però Mango con una selezione di capi e accessori perfetti per coniugare alla perfezione comfort e stile e farci tornare il giusto sprint fashion.

Capi e silhouette avvolgenti, texture preziose come il pizzo e l'alpaca, dettagli semplici ma sofisticati al tempo stesso.

Il tutto declinato su una palette che, proprio come vuole la stagione autunnale, si accende di sfumature calde e intense come il bordeaux, il verde militare e il marrone melange, affiancate dalla morbidezza del panna e dall'intramontabile eleganza del nero. Il risultato è un guardaroba completo, ideale per giocare sulle stratificazioni con disinvoltura dal mattino alla sera.

Nel capitolo capispalla, la scelta oscilla tra il rigore senza tempo e il fascino street: da un lato troviamo il cappotto lungo avvitato con cintura in vita e collo importante, perfetto da stringere sopra gli outfit più formali, dall'altro il bomber utility verde oliva con morbido colletto in ecopelliccia a contrasto, ideale per dare una svolta grintosa ai look da giorno.

Per chi ama il tailoring, il completo micro-check composto dal blazer doppiopetto e dai bermuda sartoriali coordinati con pieghe è la soluzione top, da indossare magari con un bel paio di calze coprenti e degli stivali alti.

La maglieria punta tutto sul calore e sulla morbidezza, come dimostra il pullover con scollo a V in misto alpaca color crema. Per la sera o per le occasioni speciali, invece, la femminilità si fa sofisticata: la blusa in pizzo nero trasparente con collo alto e maniche scampanate diventa l'alleata perfetta sopra a una gonna midi in similpelle dalla finitura effetto cocco.

A rifinire l'outfit ci pensano come sempre gli accessori, capaci di conferire personalità a ogni abbinamento. I mocassini classici in pelle bordeaux rappresentano la calzatura jolly per eccellenza per le giornate in città, mentre la borsa a spalla scamosciata dal sapore bohémien, impreziosita da borchie dorate, aggiunge un tocco irresistibile anche al più semplice dei cappotti.

Pronte a fare incetta di pezzi cool?

Mango: 10 jolly del guardaroba autunnale da acquistare a Novembre

Parka con collo in pelliccia staccabile, MANGO

Pullover in misto alpaca, MANGO

Pencil skirt in similpelle, MANGO

Blazer doppiopetto asimmetrico, MANGO

Bermuda in coordinato, MANGO

Mocassini in pelle, MANGO

Cappotto oversize con cintura, MANGO

Blusa in pizzo see-through, MANGO

Jeans wide-leg, MANGO

Borsa di pelle con borchie, MANGO

Credits: shop.mango.com