Cosa comprare da Mango a Novembre: i capi e gli accessori giusti per non sbagliare un look
Arrivano i primi freddi e - ve lo confessiamo - specialmente alcune mattine più "difficili" la nostra voglia di "vestirci bene" inizia un po' a vacillare. Ad arrivare in nostro soccorso ci pensa però Mango con una selezione di capi e accessori perfetti per coniugare alla perfezione comfort e stile e farci tornare il giusto sprint fashion.
Capi e silhouette avvolgenti, texture preziose come il pizzo e l'alpaca, dettagli semplici ma sofisticati al tempo stesso.
Il tutto declinato su una palette che, proprio come vuole la stagione autunnale, si accende di sfumature calde e intense come il bordeaux, il verde militare e il marrone melange, affiancate dalla morbidezza del panna e dall'intramontabile eleganza del nero. Il risultato è un guardaroba completo, ideale per giocare sulle stratificazioni con disinvoltura dal mattino alla sera.
Nel capitolo capispalla, la scelta oscilla tra il rigore senza tempo e il fascino street: da un lato troviamo il cappotto lungo avvitato con cintura in vita e collo importante, perfetto da stringere sopra gli outfit più formali, dall'altro il bomber utility verde oliva con morbido colletto in ecopelliccia a contrasto, ideale per dare una svolta grintosa ai look da giorno.
Per chi ama il tailoring, il completo micro-check composto dal blazer doppiopetto e dai bermuda sartoriali coordinati con pieghe è la soluzione top, da indossare magari con un bel paio di calze coprenti e degli stivali alti.
La maglieria punta tutto sul calore e sulla morbidezza, come dimostra il pullover con scollo a V in misto alpaca color crema. Per la sera o per le occasioni speciali, invece, la femminilità si fa sofisticata: la blusa in pizzo nero trasparente con collo alto e maniche scampanate diventa l'alleata perfetta sopra a una gonna midi in similpelle dalla finitura effetto cocco.
A rifinire l'outfit ci pensano come sempre gli accessori, capaci di conferire personalità a ogni abbinamento. I mocassini classici in pelle bordeaux rappresentano la calzatura jolly per eccellenza per le giornate in città, mentre la borsa a spalla scamosciata dal sapore bohémien, impreziosita da borchie dorate, aggiunge un tocco irresistibile anche al più semplice dei cappotti.
Pronte a fare incetta di pezzi cool?
Mango: 10 jolly del guardaroba autunnale da acquistare a Novembre
Parka con collo in pelliccia staccabile, MANGO
Pullover in misto alpaca, MANGO
Pencil skirt in similpelle, MANGO
Blazer doppiopetto asimmetrico, MANGO
Bermuda in coordinato, MANGO
Mocassini in pelle, MANGO
Cappotto oversize con cintura, MANGO
Blusa in pizzo see-through, MANGO
Jeans wide-leg, MANGO
Borsa di pelle con borchie, MANGO
Credits: shop.mango.com
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