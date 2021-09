Minimo impegno, massima resa: i co-ords sono la soluzione fashion perfetta per ottenere dei look favolosi in un lampo

Avete presente quelle giornate in cui "già è una faticaccia immane doversi alzare dal letto figuriamoci un po' trovare la voglia di pensare a un abbinamento per uscire di casa"? Ecco, proprio in quei momenti c'è un alleato fashion pronto a risolverci il problema all'istante (e magari anche a svoltarci l'umore, chissà): il matching set!

Sì, parliamo proprio della categoria dei co-ords - o two piece outfits, che dir si voglia: non solo un trend amatissimo che nelle ultime stagioni ha conquistato le fashioniste più stilose di tutto il mondo ma anche, e soprattutto, un'ancora di salvezza quando non abbiamo nè tempo nè voglia di studiare dei look vincenti. E il bello è che in un colpo solo avrete per l'appunto due capi da portare insieme o da mixare con il resto del guardaroba a vostro piacimento.

Oltretutto le combinazioni proposte dai brand per l'autunno 2021 sono davvero tante e variegate, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Qualche esempio? Blusa + pantaloni, cardigan o gilet + minigonna, top grafico + midi skirt, blazer + bermuda, and so on.

Per darvi qualche dritta di shopping, abbiamo selezionato i nostri preferiti del momento: lasciatevi tentare!

Blusa + pantaloni ZARA

Credits: zara.com

Cardigan + minigonna SELF-PORTRAIT

Credits: mytheresa.com

Camicia + pantaloni a righe PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Gilet + minigonna a rombi H&M

Credits: hm.com

Blazer + bermuda check print BLAZÉ MILANO

Credits: blaze-milano.com

Top + gonna midi MARELLA

Credits: it.marella.com

Gilet + culotte pants a fiori MANGO

Credits: shop.mango.com

Camicia + pantaloni in similpelle BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

Sovracamicia + minigonna & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Blusa crop + gonna midi stampa paisley STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Polo + gonna plissé JOSEPH

Credits: mytheresa.com

Felpa + minigonna sporty MIU MIU

Credits: mytheresa.com

Blazer + pantaloni wide leg MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Camicia over + gonna midi plissé COS

Credits: cosstores.com