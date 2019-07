Un trend nato l'estate scorsa che si riconferma protagonista: pronte a fare il pieno di accessori con le conchiglie?

In principio fu Chiara (Ferragni), che già nel corso della scorsa estate ci aveva fatto innamorare di questo trend, sfoggiando su moltissimi suoi look collane e cavigliere con le conchiglie dal fascino boho-chic.





Una tendenza che continua a mietere "fashion victim" anche nel 2019, declinandosi su tutta una serie di capi e accessori perfetti per far risaltare quel mood vacanziero che tanto amiamo.

Ma attenzione, non si portano solo in spiaggia o nelle località di mare: vietato non sfoggiarli anche in città per dare un tocco fresco e rilassato al nostro dress code.

I pezzi su cui puntare? Oltre alle già citate collane e cavigliere, via libera a pochette e tracolline ricamate, sandali e sandaletti, sneakers di tela, orecchini, bracciali, occhiali da sole e cappelli.

Ma tante conchiglie di varie forme e dimensioni campeggiano anche sul nostro adorato costume intero.

In poche parole: impossibile farne a meno!

Costume intero MANGO

Credits: shop.mango.com





Occhiali da sole GUCCI

Credits: gucci.com





Pochette H&M

Credits: hm.com





Cavigliera ROSANTICA

Credits: net-a-porter.com





Sandali flat ANCIENT GREEK SANDALS

Credits: mytheresa.com





ALANUI X SUPERGA

Credits: mytheresa.com





Bracciale TOHUM

Credits: farfetch.com





Cappello di paglia MANGO

Credits: shop.mango.com





Collana corta con pietre effetto turchese e conchiglia PARFOIS

Credits: parfois.com





Orecchini pendenti TOPSHOP

Credits: topshop.com





Pochette in raffia ZARA

Credits: zara.com





Collana PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com





Sandali con nappine AQUAZZURA

Credits: net-a-porter.com





Orecchini STROILI

Credits: stroilioro.com





Collana WALD BERLIN

Credits: net-a-porter.com