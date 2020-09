Il back to office sarà da applauso grazie alla selezione più bella di completi!

Suits: non parliamo dell’amatissima serie televisiva ma dell’altrettanto amato completo giacca pantalone (o gonna, come vogliono le ultime tendenze), un must del guardaroba maschile che negli ultimi anni è diventato un protagonista anche del mondo femminile.

Le boss ladies lo preferiscono per la sera addirittura all’abito lungo, abbinandolo con accessori preziosi e sparkling, ma il tailleur da il suo meglio anche di giorno, colorato o stampato come impongono le ultime tendenze.

E se settembre è mese di nuovi inizi e grandi ritorni (al lavoro ahinoi!) perché non accantonare da subito canottiere, pantaloncini e sandali per iniziare a vestirsi con la V maiuscola facendo posto a un bel completo di mezza stagione?

Grazia.it ha selezionato per voi tanti modelli che vi conquisteranno. Scoprite con noi i completi più belli di stagione (e non dimenticate di taggarci quando li indosserete)!

(Credits: Federica Tosi)

Il bellissimo completo color aubergine di Federica Tosi è composto da giacca con cintura e pantaloni con vita alta a sigaretta. #PurpleSuit

(Credits: Kocca)

Stile anni 70 per il suit stampato di Kocca, una scelta originale per giorno e sera. #SeventiesPrint

(Credits: & Other Stories)

Il suit pastello è un vero must, come questo delicato di & Other Stories.

(Credits: Alviero Martini 1ª Classe)

Pattern effetto optical per il completo di Alviero Martini 1ª Classe, raffinato e particolare. #PatternSuit

(Credits: Tory Burch)

Vestirsi di stampa floreale da capo a piedi è coraggioso ma di grande effetto. Sperimentatela con questo splendido completo firmato Tory Burch, uno dei brand più amati e rilanciati del momento. #WinterFlorals

(Credits: Zara)

Ispirazione safari per il completo con mini e maxi tasche di Zara, una bella opzione per chi predilige la gonna ai classici pants. #MiniSkirtSuit

(Credits: Asceno)

Fondato dalle migliori amiche Poppy Sexton-Wainwright e Lauren Leask, Asceno vuole essere un brand dai capi chic ma comodi e "relaxed" come questo suit grigio che è l'emblema di questa filosofia. #EasyChic

(Credits: Penny Black)

Il completo con minigonna è davvero un must have come questo color rosso ciliegia irresistibile di Pennyblack. #MaxiBlazerMiniSkirt

(Credits: Twinset)

Morbido e romantico il completo di Twinset in rosa cipria. #PinkDreams

(Credits: Sandro)

Classico con inserti in velluto il suit dal taglio ampio di Sandro. #DoppioPetto

(Credits: Pinko)

Un altro print optical per il suit di Pinko che ci piace moltissimo! #OpticalPrint