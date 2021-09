I completi eleganti sono una certezza del guardaroba tutto l'anno ma in autunno ancor di più: ecco i modelli più chic da non lasciarsi scappare

A settembre riparte ufficialmente la stagione dei completi. Sì, certo, lo sappiamo che sono un must indiscusso 365 giorni l'anno e che anche durante la primavera-estate possono regalarci grandi soddisfazioni. Però, dai, parliamoci chiaro: il momento perfetto per indossarli è proprio l'autunno con le sue giornate non più afose ma nemmeno fredde.

In poche parole il clima ideale per cedere al fascino del nostro adorato tailleur manlike senza "scendere a compromessi" con cappotti, maglioni spessi e calze pesanti che ne oscurerebbero un po' il potenziale glamour. Molto meglio poterli sfoggiare in tutto il loro splendore con sotto solo una t-shirt o una camicia con colletto preppy che fa capolino e ai piedi dei mocassini, delle sneakers o un bel paio di sandali col tacco, non trovate?

Poi la combo blazer + pantaloni eleganti è talmente versatile e chic da adattarsi bene a tanti momenti della giornata. Basta solo cambiare gli accessori, et voilà, ecco che avrete tanti outfit diversi in base all'occasione: più easy nel tempo libero, più formale in ufficio, più "spumeggiante" per la sera o per gli eventi mondani (è la soluzione top anche per un matrimonio o una cerimonia, eh!).

Scoprite qui sotto la nostra selezione con i completi più belli delle nuove collezioni e scegliete quello che fa per voi.

