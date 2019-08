Informali con un tocco glam oppure eleganti e sofisticate, a voi la scelta

Ci sono occasioni in cui tutte le certezze legate all'abbigliamento svaniscono. Il colloquio di lavoro rientra sicuramente nella categoria.

Indipendentemente dal lavoro per cui vi state proponendo, il dileamma rimane il medesimo: come vestirsi per un colloquio di lavoro? Giocarsi tutte le carte migliori sfoderando una mise quasi degna di tappeto rosso oppure andarci cauti e puntare sulla semplicità?

Noi vi consigliamo di sicuro di trovare un giusto compromesso tra le due strade, per non rischiare di sembrare decisamente "overdressed" ma senza scadere nella banalità (o peggio, sciatteria, assolutamente bandita se dovete dare una buona impressione).

Sobrietà e una manciata di capi giusti e "time-less" vi aiuteranno a sentirvi a vostro agio anche in una situazione del genere.

Abbiamo scelto 4 look diversi da potetere trarre ispirazione. Prima di ripassare il CV date un'occahiata e... In bocca al lupo!





Come vestirsi per un colloquio di lavoro: il coordinato





Non solo completo mannish, ma anche un pendant rilassato e che funziona. Orientatevi verso una maglia e dei pantaloni morbidi color grigio chiaro, se siete particolarmente alte o proporzionate abbinateci dei mocassini con suola leggermente rialzata. Il risultato sarà molto raffinato, contemporaneo e rilassato.





C ome vestirsi per un c olloquio di lavoro: la maglia chic



Se l’idea di indossare il solito tailleur vi annoia, approfittate dell'autunno imminente e scegliete una maglia morbida, dalla silhouette interessante. Abbinatela a una gonna a tubino, grande classico, per rendere il tutto più raffinato e puntate su ankle boots con tacco stiletto.





C ome vestirsi per un c olloquio di lavoro: il completo





Un tocco in stile maschile per essere eleganti e raffinate strizzando l’occhio alle ultime tendenze. Puntate su un completo dal taglio sartoriale, giacca e pantaloni, e optate per una nuance colorata ma non troppo accesa. Una camicia pussy-bow con fiocco e un paio di sandali completano il tutto.





C ome vestirsi per un c olloquio di lavoro: giacca femminile





Il trucco per far colpo durante un’occasione lavorativa importante, colloquio o riunione che sia, è puntare su un solo capo importante e minimizzarlo con un abbinamento semplice. Il consiglio è di scegliere una giacca originale e abbinarla a un paio di jeans scuri. Décolleté semplici et voilà, il gioco è fatto.